Biden no quiere ser responsable de la III Guerra Mundial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere ser responsable de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, declaró el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista concedida este domingo a la ABC.

"El presidente ha dicho que no quiere ser responsable de iniciar la Tercera Guerra Mundial. No buscamos un conflicto con Rusia, otra potencia nuclear". Con estas palabras respondió a la pregunta de si Washington no se arriesgaba a verse arrastrado al conflicto en Ucrania, después de que se permitiera a Kiev lanzar ataques contra territorios rusos.

También señaló que EE.UU. había permitido a las Fuerzas Armadas ucranianas llevar a cabo ataques con armamento de fabricación estadounidense en "emplazamientos militares, posiciones de armas, ese tipo de cosas, logística, bases de operaciones que los rusos estaban utilizando para crear una especie de zona de amortiguación" en las áreas rusas cercanas a Járkov. Al mismo tiempo, Biden "aseguró que comprendía todas las ramificaciones de la petición y la aprobó".

El 30 de mayo, Politico informó que Biden le había permitido a Ucrania, de manera secreta, atacar objetivos en territorio ruso con armas estadounidenses. Sin embargo, dos funcionarios estadounidenses precisaron que el permiso solo afecta a zonas rusas cercanas a la provincia ucraniana de Járkov.