X permite publicaciones de contenido pornográfico

La red social X ha agregado cláusulas a sus reglas, permitiendo formalmente a los usuarios publicar contenido pornográficos. Las nuevas reglas también afectan a los videos e imágenes generados por IA.

"Ustedes pueden compartir desnudez de adultos o comportamiento sexual producido y distribuido de forma consensuada, siempre que esté correctamente etiquetado y no se muestre de manera destacada", escribió la empresa en su página oficial. Los usuarios menores de 18 años o aquellos que no incluyen una fecha de nacimiento en su perfil no pueden hacer 'clic' para ver el contenido marcado.

A continuación, X explicó que "los usuarios deberían poder crear, distribuir y consumir material relacionado con temas sexuales siempre que se produzca y distribuya de forma consensuada", porque "la expresión sexual, ya sea visual o escrita, puede ser una forma legítima de expresión artística".

"Creemos en la autonomía de los adultos para interactuar y crear contenido que refleje sus propias creencias, deseos y experiencias, incluidos aquellos relacionados con la sexualidad", señaló la compañía.

Asimismo, X puso ejemplos de este tipo de contenido, incluidas representaciones de "desnudez total o parcial, primeros planos de genitales, nalgas o senos", "comportamiento sexual explícito o implícito o actos simulados como relaciones sexuales y otros actos sexuales".

Competidor de Onlyfans

Sobre esta cuestión, el medio Tech Crunch opina que mientras X nunca ha prohibido realmente la pornografía, estas cláusulas podrían permitirle crear servicios en torno a contenido para adultos, e incluso convertirse en un competidor de Onlyfans.

En 2022, según documentos internos de la empresa, alrededor del 13 % de las publicaciones en la plataforma contenían contenido de este tipo. "El contenido para adultos en X aparentemente ha aumentado desde entonces, especialmente porque los robots pornográficos han proliferado en la plataforma", comentó el medio.