Nieto de Oppenheimer visita Hiroshima: "Es hora de que le hagan caso"

Charles Oppenheimer, nieto del físico estadounidense Robert Oppenheimer, que lideró el desarrollo de la bomba nuclear, visitó el sábado el Museo Conmemorativo de la Paz, ubicado en la ciudad japonesa de Hiroshima, que recorrió acompañado de una sobreviviente del ataque atómico de 1945, Keiko Ogura.

Oppenheimer calificó de "conmovedor" y dijo que "ver la ciudad de Hiroshima me dio esperanzas de que, incluso después de una guerra y bombardeos terribles, pueda volver a tener un estado tan hermoso".

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Tokio, en el Club Nacional de Prensa de Japón, el nieto del 'padre de la bomba nuclear' señaló que "no deberíamos usar ninguna arma, no solo las nucleares", advirtiendo que el mundo se encuentra en una "situación crítica" debido a la guerra armamentística.

Tras la Segunda Guerra Mundial, "mi abuelo intentó detener la carrera armamentística mediante el control internacional de las armas nucleares", señaló, llamando a "unirnos para enfrentar la amenaza existencial de la humanidad", en referencia a la amenaza nuclear.

"Si no hubiéramos tenido una carrera armamentista, no estaríamos en la situación crítica" pero "ya la tenemos" así que "es hora de hacer caso" a Oppenheimer, apuntó. "En particular, debemos tratar de aliviar las tensiones entre potencias nucleares como EE.UU., Rusia y China, donde las tensiones son particularmente altas", agregó.