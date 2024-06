López Obrador recibe a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este lunes en el Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en una reunión que se prorrogó durante casi tres horas.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el representante de las víctimas, Vidulfo Rosales, no se ofreció nueva información a los deudos sobre los avances del caso.

En adenda, Rosales indicó que se alcanzaron dos compromisos: una reunión entre las partes para el próximo 3 de julio y que el mandatario servirá de enlace con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, señalaron que el presidente @lopezobrador_ les comentó que en un mes se les presentarán avances del caso, además de que, en su caso, él podría ser el enlace de los papás con la virtual presidenta electa,… pic.twitter.com/UgoVgxpokk — @diario24horas (@diario24horas) June 3, 2024

"En eso quedamos, básicamente con dos compromisos, una reunión para el día 3 de julio y que él puede tender ese puente para que el próximo gobierno, la próxima administración, pueda retomar el caso. Pero de lo sustantivo, los avances que tenemos de la investigación, hoy nos vamos sin avances", afirmó.

"No lo logró"

Melitón Ortega, vocero de los familiares de los 43, dijo a los medios más temprano que demandarían información de los folios relacionados con el caso que aparentemente reposan en los archivos del Ejército.

"Tenemos la esperanza de que el Gobierno dé informaciones importantes sobre los folios y queda pendiente –no se ha avanzado– sobre los procesos de extradición de personas que están fuera del país", sostuvo Ortega.

El presidente @lopezobrador_ recibe nuevamente a los padres de Ayotzinapa. "Tenemos esperanza de que el Gobierno de información importante sobre los folios", dice el vocero Melitón Ortega.https://t.co/olhhDvQtb7pic.twitter.com/1elm2nlgad — Capital México (@CapitalMexico) June 3, 2024

Empero, el portavoz advirtió que no tenían "muchas esperanzas de tener informaciones importantes" y, antes bien, su objetivo era insistir "en todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de los últimos meses". "Vamos a escuchar lo que el presidente tiene para esta reunión, agregó.

"Queremos decir que no logró esclarecer el tema, no lo logró y prácticamente ya está fuera de su mandato. Solamente está preparando la entrega y los temas importantes ya no los va a poder" resolver, consideró.

Sin interferencia electoral

El mandatario confirmó este encuentro la mañana de este lunes en su conferencia de prensa matutina, donde señaló que estaba a la espera de que se celebraran los comicios federales, que se llevaron a cabo el pasado domingo.

"Hoy voy a recibir a los padres, estaba yo esperando que pasaran las elecciones, porque ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad", expresó.

López Obrador se mostró optimista de que los familiares de los 43 desaparecidos tengan "buenos resultados" antes de dejar su mandato el próximo 1 de octubre, fecha en la que asumirá la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

"Es un asunto de justicia y hoy vamos a informarles a los padres. Y yo espero que antes de irme se tengan buenos resultados", agregó.

Ya a finales de abril pasado, López Obrador había señalado que la reunión con los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa —desaparecidos el 26 de septiembre de 2014—, se realizaría después de las elecciones.

Tras ello, los familiares comenzaron una jornada de protestas, que incluyó una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo en la Ciudad de México, para exigir al mandatario avances en la investigación del caso.

A mediados de mayo se conoció que la Fiscalía General de la República de México (FGR) solicitó al Poder Judicial que los acusados del crimen de los 43 estudiantes normalistas no sean juzgados por un delito común, sino por un crimen de Estado.