Justicia chilena impone prisión preventiva contra el alcalde Daniel Jadue

La Justicia de Chile dictó este lunes una medida de prisión preventiva contra Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta de Santiago, la capital del país, quien es investigado por un posible caso de corrupción durante su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La Fiscalía chilena acusa a Jadue de cinco presuntos delitos: administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, detalló el medio local Bío Bío. Además, pidió la prisión preventiva al considerar que el alcalde sería "un peligro para la sociedad". El político, que es militante del Partido Comunista de Chile, deberá cumplir el fallo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de la ciudad capital.

Tras conocerse la medida, Jadue dijo: "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada". Igualmente su abogado, Ramón Sepúlveda, criticó al tribunal, calificó la medida como "del todo injusta" y preocupante, porque se aprobó sin pruebas contundentes contra su defendido.