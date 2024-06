Gobernador peruano cuestiona la capacidad física y mental de un alcalde y casi se trenzan a golpes

"No se puede permitir una autoridad que no trabaje", dijo la autoridad regional de Huánuco sobre el jefe comunal de la ciudad homónima.

El gobernador de la región peruana de Huánuco, Antonio Pulgar, protagonizó un inusual escándalo político cuando en un debate, a la vista de todos, pidió la renuncia del alcalde provincial del distrito homónimo, Antonio Jara, por supuesta "incapacidad física y mental".

Durante una mesa de diálogo que compartieron ambas autoridades, Pulgar, quien hablaba desde un estrado y mediante un micrófono, afirmó en medio de un discurso: "Y si no tenemos la capacidad física y mental, renuncie usted, señor alcalde, porque no se puede permitir una autoridad que no trabaje".

El comentario fue escuchado por todo el auditorio, incluido el jefe comunal, y a partir de ese momento se oyeron murmullos, en medio de miradas incómodas por el comentario del gobernador.

🚨#RegionesVigilantes| Durante la "Reunión por el desarrollo de #Huánuco" se produjo un altercado entre el gobernador regional, Antonio Pulgar, y el alcalde provincial, Antonio Jara. Ambos casi se van a los puños debido a que el gobernador acusó al alcalde de incapacidad mental. pic.twitter.com/p4xEqtyQry — Vigilante Perú (@VigilantePer) June 3, 2024

A los pocos segundos, Jara se paró, acusó a Pulgar de "delincuente" y se acercó al estrado mientras los gritos se multiplicaban en el salón.

Algunos colaboradores del gobernador y personal de seguridad rodearon a Pulgar y lograron contener a Jara, quien parecía querer agredir físicamente al mandatario regional.

Según informó el diario La República, el evento debió ser cancelado, lo que provocó la molestia de varios dirigentes que habían viajado desde muy lejos para asistir.

Por otra parte, el burgomaestre Jara dijo que planea denunciar a Antonio Pulgar si no se disculpa públicamente dentro de las próximas 48 horas.