Israel, Ucrania, China: Joe Biden expone su visión del mundo a Time

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden concedió una entrevista la semana pasada desde la Casa Blanca para la revista Time, publicada este martes, en la que habló extensamente sobre su agenda de política exterior, incluidas sus opiniones sobre China, Taiwán, Ucrania e Israel.

Biden aseguró que el elemento más importante para la seguridad de EE.UU. es la OTAN, pues, según él, en comparación con el resto del mundo, el país norteamericano ha formado "la alianza más fuerte en la historia del mundo". Asimismo, el país se encuentra en una situación en la que puede avanzar y "seguir liderando el mundo".

No habrá una "OTANización de Ucrania"

El mandatario estadounidense aseguró que una propuesta de paz por parte de Rusia para detener el conflicto en Ucrania no es la mejor opción para Kiev, porque la OTAN es "considerablemente más fuerte" ya que Biden no solo la "restableció", sino que además la "amplió".

Para Biden, la paz y el final del conflicto en el territorio ucraniano, consiste en asegurarse de que Rusia "nunca, nunca, nunca, nunca ocupe Ucrania". El mandatario explicó que esto significa que EE.UU. tendrá una relación con el país que consistirá en suministrar armas para que pueda defenderse en el futuro. Sin embargo, dejó muy en claro que no está dispuesto a apoyar la "OTANización de Ucrania".

"La cuestión es que, si dejamos que Ucrania se hunda, […] Polonia se irá y todas las naciones situadas a lo largo de la frontera con Rusia, desde los Balcanes hasta Bielorrusia, se acomodarán por su cuenta", afirmó Biden.

"Netanyahu estaría prolongando la guerra por sus razones políticas"

En cuanto a las medidas que está dispuesto a tomar contra Israel, después de que se cruzara la "línea roja" de EE.UU. con el ataque a la ciudad de Rafa, ubicada al sur de la Franja de Gaza, Biden se negó a responder. Por otra parte, aseguró que es "incierto" que las fuerzas israelíes hayan cometido crímenes de guerra en el territorio palestino.

"Nosotros no reconocemos la Corte Penal Internacional. Pero, una cosa es cierta […] los palestinos han sufrido mucho [...] y muchos inocentes han muerto. Sin embargo, no solo tiene que ver con los israelíes, sino también con lo que Hamás está haciendo en Israel. Hamás está intimidando a esa población", insistió el mandatario, agregando que no se ha acordado un alto al fuego en la zona "por culpa" de Hamás, rechazando la última oferta que hizo el país hebreo, la cual calificó de "muy generosa".

Biden admitió que "hay muchas razones para llegar a la conclusión" de que el presidente israelí Benjamín Netanyahu esté prolongando la guerra por sus propias razones políticas, ya que antes de comenzar la guerra, estaba recibiendo fuertes críticas por parte de los militares israelíes por querer cambiar el tribunal del país.

El mandatario estadounidense también manifestó que su "principal desacuerdo" con Netanyahu es lo que pasará después de que se termine la guerra en Gaza. Pues, para Biden, la única opción que puede funcionar es la formación de dos Estados, agregando que actualmente se encontraba "en proceso de negociar" un acuerdo sobre este tema con diferentes países del Medio Oriente.

EE.UU. está "más fuerte en el Pacífico"

Biden afirmó que, gracias a una inversión de miles de millones de dólares, y cerrar un acuerdo ente Japón y Filipinas, EE.UU. es "mucho más fuerte en el Pacifico que antes". El presidente estadounidense aseguró que esta situación mantiene "muy preocupado" a China, por lo que se ha reunido con su homólogo, Xi Jinping, más que con cualquier otro líder mundial.

"[Jinping] quería saber por qué estaba haciendo todas estas cosas. Y le dije la simple razón: para asegurarme que tú no las hagas, y que no puedas cambiar el 'statu quo'", recordó Biden.

En cuanto a Taiwán, Biden aseguró que EE.UU. no busca la independencia de la isla, pero están dispuestos a defenderla si China "intenta unilateralmente cambiar el estatus", por lo que seguirá suministrando capacidad militar, y "no descarta" el uso de las fuerzas estadounidenses en la zona.

Por otra parte, el mandatario afirmó que "hay pruebas de que China se está entrometiendo" en las elecciones presidenciales estadounidenses que se llevarán a cabo este año, sin dar más detalles sobre el tema.