"Tienen que respirar profundo": López Obrador convoca a la oposición a aceptar derrota

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó este martes a la oposición a aceptar la contundente derrota que sufrió en las elecciones del pasado domingo, en las cuales ganó Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia.

"Es la elección más limpia y libre que ha existido en la historia", aseguró durante su habitual conferencia de prensa, luego de ser cuestionado por la decisión de líderes de la oposición, entre ellos el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quienes anunciaron que impugnarán los resultados.

"Están en su derecho, [...] no me voy a meter a dar consejos. [...] Pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, es muy importante saber rectificar", consideró.

El presidente López Obrador responde a Marko Cortés. a los señalamientos de que la del domingo 2 de junio, se trató de una elección de Estado pic.twitter.com/uUfPh5CVKK — MexiNius (@MexiNius) June 4, 2024

López Obrador se preguntó quiénes asesoran a las personas que se sorprenden por el triunfo del oficialismo. "¿No estaban viendo encuestas? ¿No estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? [...] Esto tiene que llevar a una revisión profunda porque fue un gran fracaso para el bloque conservador. Lo tienen que asumir", dijo.

Por otra parte, manifestó su optimismo con respecto al próximo Gobierno que encabezará su sucesora.

"Ahora que nos a gobernar una mujer nos va a ir mejor. A nosotros nos tocó el inicio, pero ya se sentaron las bases", dijo al evaluar el triunfo de la candidata oficialista.

Balance

"Fue muy difícil esta primera etapa, pero lo que viene va a ser mejor en todos los sentidos. En lo económico está llegando inversión extranjera como nunca. México es de los países más atractivos para la instalación de empresas y somos el segundo país con menor desempleo del mundo", explicó.

También lamentó que analistas opositores no asimilen los resultados que, además de la presidencia, permitirán que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tenga mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.

"Muchos, por la manipulación, no entienden que si no hay trabajo, si los salarios no se incrementan, si no hay bienestar, entonces sí es posible que el pueblo se rebele", dijo al precisar que en México ocurrió lo contrario gracias a que, durante su Gobierno, sí le ha ido bien a la inmensa mayoría de los mexicanos, además de que hay estabilidad económica y la gente está saliendo de la pobreza.

"Además, en los últimos dos años ha habido récord en utilidades para banqueros", dijo al anticipar que Sheinbaum no cambiará la política económica porque ha dado buenos resultados.

En ese sentido, López Obrador fue cuestionado por la caída que registró la Bolsa en la jornada posterior a la victoria del oficialismo, lo que atribuyó a la desinformación que recibe el sector financiero por parte de la prensa hegemónica nacional e internacional que es opositora a su Gobierno.

"Y vaya que los financieros son de los mejores informados, pero si están leyendo al Wall Street Journal, al New York Times, al Financial Times, y aquí al Reforma y al Financiero, que está asociado a Bloomberg", enumeró con ironía, ya que se trata de medios a los que suele criticar.

"Casi todos los analistas económicos y políticos, dicen: 'no esperábamos el resultado'. Claro que no, porque nunca han querido aceptar que el pueblo existe, se niegan a respetar al pueblo y les gusta la democracia entre comillas", denunció.