Chipre investiga reportes sobre un millonario hotel-casino de Zelenski

Las autoridades de la República de Chipre están comprobando una información según la cual el hotel Vuni Palace, situado en el norte de la isla, pertenece a Vladímir Zelenski, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna confirmación al respecto, declaró el martes el presidente del país, Nikos Christodoulides, citado por medios locales.

"El Gobierno está investigando el asunto, pero hasta ahora no se ha revelado nada por el estilo. Cuando la investigación esté completa [...] podremos decir más, pero por el momento puedo informar que hasta hace cinco minutos, según me han informado, no se ha revelado nada de eso. Veremos más adelante", afirmó el mandatario. Añadió que la investigación se está llevando a cabo junto con otros países.

СМИ Турции сообщают что компания Film Heritage inc приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении, городе на северном побережье Кипра. Film heritage Inc. зарегистрирована в Белизе, и ее владельцем является Владимир Зеленский. pic.twitter.com/B5TzfZYBRZ — Пьяный Шваб (@svab_p) June 4, 2024

Anteriormente, el portal de noticias turco ODATV informó (en un material luego retirado) que la empresa offshore Film Heritage, vinculada a Zelenski y su esposa, había adquirido el hotel-casino Vuni Palace, situado en Kyrenia, en la costa norte de Chipre. Según ODATV, la compra se completó a principios de mayo de 2024, cuando el complejo fue valorado en 150 millones de libras (unos 191 millones de dólares).

La confusión parece haber surgido del sitio web del hotel casino, que atribuye sus derechos de autor a una empresa llamada Film Heritage Inc, apuntan los medios. Sin embargo, el portavoz del grupo Oscar, propietario legal de dicho hotel, aseguró al diario Cyprus Mail que el nombre era una coincidencia, y que una empresa con el mismo nombre había desarrollado el sitio web del casino.

La Embajada ucraniana en el país también calificó los rumores de "falsos". Sin embargo, como señala Cyprus Mail, varios sitios web grecochipriotas también han afirmado que Zelenski es el propietario del hotel.