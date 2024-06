Brasil rinde homenaje a Bruno Pereira y Dom Phillips dos años después de su asesinato

“Estou na resistência - mas faz parte de toda luta, não é?”- Bruno PereiraHá dois anos, nossos amigos Bruno e Dom foram assassinados no Vale do Javari – lar da maior concentração de povos indígenas isolados do mundo.💪Bruno e Dom PRESENTES!#JustiçaParaBrunoEDompic.twitter.com/XHmFpEdk27