Los puntos del diálogo del Gobierno de Colombia con la disidencia de 'Iván Márquez'

El jefe negociador del Gobierno con las disidencias de 'Iván Márquez', Armando Novoa, afirmó que no se propondrá una Constituyente ni un cese bilateral al fuego como parte de las conversaciones de paz entre las dos partes, que se iniciarán de manera oficial el próximo 24 de junio en Caracas.

En una entrevista de Caracol Radio, luego de que los dos equipos negociadores firmaran un documento con nueve puntos, el abogado dijo que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, emanada en el acuerdo final que alcanzarían los equipos negociadores, está descartada.

Novoa, quien fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que declarar a favor de una Constituyente "no ayudaría mucho a la instalación de la mesa", aunque aclaró que el término usado por las partes es el de "un acuerdo político con participación de los habitantes de los territorios".

Esta aclaratoria la hace a propósito del intenso debate que ha generado la declaración unilateral de Estado colombiano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), contenida en el Acuerdo de Paz de 2016, establecido entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Allí se afirma que todos los sectores están llamados para "concertar un gran Acuerdo Político Nacional", lo que ha sido interpretado por el excanciller colombiano Álvaro Leyva como una posibilidad para convocar una Constituyente, al contrario de lo que considera uno de sus firmantes, el expresidente Juan Manuel Santos, que ha dicho que es "absurdo".

Los puntos iniciales

En las redes circula la copia del documento inicial que las partes firmaron en Caracas, donde iniciarán de manera oficial el diálogo el 24 de junio. Por su parte, la Consejería Comisionada de Paz publicó en su cuenta de X información sobre lo suscrito.

#AvanzaLaPaz | ✍️ Este 5 de junio se firmó en #Caracas (Venezuela), el acuerdo para el inicio formal de los diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia - Ejército Bolivariano.

La agenda de diálogos y negociación estará conformada por los siguientes puntos básicos:

Desescalamiento del conflicto y alistamiento de las Territorios de paz. Construcción de Territorios de paz. Víctimas como sujeto social transformador. Condiciones para la convivencia pacifica. Implementación y verificación.

Asimismo, los equipos negociadores acordaron en el escrito establecer nueve ítems destacados, entre los que se encuentran:

Las partes coinciden en el principio de "acuerdo pactado, acuerdo cumplido".

Las partes coinciden en que se requiere una amplia movilización social para avanzar hacia un Gran Acuerdo Político Nacional.

El Gobierno considera positivas las manifestaciones de la Segunda Marquetalia de rechazar las retenciones con fines económicos; priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes; proteger el medio ambiente, la selva, los ríos y la fauna, y alentar el esfuerzo por detener el cambio climático.

Por su parte, el Ejecutivo adoptará medidas para fortalecer el desescalamiento del conflicto, en zonas de donde opere el grupo armado.

Las partes acordaron trabajar en la construcción inmediata de Territorios de paz.

Este es el acuerdo de nueve puntos que firmó el Gobierno e 'Iván Márquez' para instalar la mesa de negociación el 24 de junio en Caracas.

Cuba, Noruega y Venezuela serán los países acompañantes; mientras que el representante especial del secretario general de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, y la Conferencia Episcopal de Colombia serán los acompañantes permanentes del proceso.

El intrincado cese al fuego

Novoa explica que en el texto que ya han firmado las partes, no se habla de "un cese bilateral al fuego sino de una política de desescalonamiento del conflicto".

"Las FARC manifiestan que no incurrirán en secuestro, que no atacarán a la fuerza pública, que no usarán las armas para constreñir a las comunidades, sino que adoptan una serie de medidas unilaterales para crear un clima propicio para que avancen las conversaciones", refirió.

Ante esta determinación, el Gobierno "adoptará las medidas necesarias" para que lo expresado por la llamada Segunda Marquetalia "pueda cumplirse eficazmente en los territorios donde tienen presencia".

En las negociaciones que ya mantiene el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de 'Iván Mordisco', el cese bilateral al fuego y las retenciones con fines económicos han sido los principales temas álgidos en medio de los señalamientos mutuos de incumplimiento y de justificación para extender sus prácticas.

En el caso del diálogo con 'Iván Mordisco' — desconocido por el Gobierno como contraparte en las negociaciones— actualmente el cese al fuego fue suspendido en tres departamentos debido a que el presidente Gustavo Petro los acusa de atacar a la población civil, a las autoridades locales y a la fuerza pública.

Un estatus por definir

Uno de los aspectos pendientes es el tratamiento que se le dará a la Segunda Marquetalia, que surgió luego de que 'Iván Márquez' abandonara en 2019 los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 y retomara la armas, por lo que se considera un "desertor".

El tratamiento judicial para los miembros de las disidencias —encarnadas por quienes no se acogieron nunca al Acuerdo de Paz— es distinto para los desertores. Los disidentes pueden ser acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional, mientras que los desertores tendrían que cumplir sus compromisos ante la justicia ordinaria porque traicionaron lo que pactaron.

Al respecto, Novoa dijo que aún no han llegado a definir qué ocurrirá con esas "controversias jurídicas de alto calado" y agregó que al Gobierno no le corresponde entrar en disputa por las razones que haya tenido 'Iván Márquez' para volver a la selva.

"Lo que nos corresponde es corroborar que existe una verdadera voluntad de paz y que se adopten medidas inmediatas para desescalar el conflicto de Colombia".

En opinión del exconstituyentista, el proceso, como todos los de ese tipo, "tiene incertidumbre, dificultades" pero esperan "llegar a buen puerto".