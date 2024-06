López Obrador responde a Calderón y convoca a la oposición a una autocrítica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó este miércoles a la oposición a realizar una profunda autocrítica sobre la estrepitosa derrota que sufrieron en las elecciones realizadas el pasado domingo.

De acuerdo con los resultados oficiales, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con el 59,3 % de los votos, en tanto que los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez sólo obtuvieron el 27,9 % y el 10,4 %, respectivamente.

"Van a requerir de análisis, de reflexiones", respondió López Obrador luego de ser cuestionado por las quejas planteadas por los opositores, en especial el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien a través de sus redes sociales ha exigido el recuento preciso de los votos.

🔴"Si me preguntan acerca de que se cuenten los votos, yo respondería: voto por voto, casilla por casilla": @lopezobrador_ sobre la decisión de la oposición de pedir la revisión de las actas electorales y el recuento en 80% de las casillas. pic.twitter.com/sbjKMZZ50u — Animal Político (@Pajaropolitico) June 5, 2024

"Yo le respondería 'voto por voto, casilla por casilla', porque el que nada debe, nada teme", ironizó al recordar el lema que él mismo utilizó después de las polémicas elecciones de 2006.

Ese año, López Obrador se postuló por primera vez a la Presidencia, pero las autoridades electorales le otorgaron a Calderón el triunfo con una diferencia de apenas el 0,55 % de los votos.

"La regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuado hicieron el fraude del 2006", señaló al lamentar que ahora Calderón exija que se abran las urnas a pesar de que la distancia de votos entre Sheinbaum y Gálvez es de un contundente 31,4 %.

"Eso demuestra el nivel de desproporción, la falta de racionalidad, de sensatez, y el fanatismo. Mientras no superen eso, y esto sí es una recomendación respetuosa, mientras no haya apego a la verdad y no se actúe con honestidad y se respeto al pueblo, va a ser muy difícil que (los opositores) puedan salir adelante. Tendrían que iniciar una autocrítica", advirtió.

Balance

López Obrador consideró que un análisis profundo de los resultados sería útil no sólo para los opositores, sino para el país.

"Se requiere que exista competencia. La democracia es pluralidad, tiene que haber oposición, no es el dominio de una sola organización. No debe haber pensamiento único, eso tiene que ver más con la dictadura, el totalitarismo. La democracia es competencia", explicó al calificar como "una zarandeada" la derrota opositora.