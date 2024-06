Putin aconseja a Occidente qué hacer si no le gustan los medios de comunicación rusos

El presidente ruso, Vladímir Putin, condenó este miércoles las campañas que llevan a cabo los países occidentales tratando de impedir la difusión de los medios de comunicación rusos en sus territorios.

"Nuestros medios de comunicación, en términos de volumen, en términos de capacidad para influir en una audiencia determinada, no tienen comparación alguna con las capacidades de los medios de comunicación occidentales", señaló Putin en el marco del Foro Económico Internacional (SPIEF-2024) de San Petersburgo.

"En todas partes donde intentan trabajar nuestros periodistas, se encuentran con obstáculos", denunció el mandatario ruso. "Intimidan a sus empleados, cierran cuentas bancarias, confiscan transporte", criticó.

"¿Es esto libertad de expresión? Por supuesto que no. Lo único que hacen nuestros representantes de los medios de comunicación es contar el punto de vista ruso sobre determinados procesos que están ocurriendo en el mundo, en nuestro país y en Europa", continuó. "Tenemos distintos puntos de vista, pero ¿acaso los medios de comunicación solo sirven para servir a los Gobiernos?", preguntó Putin.

"Aunque sea el punto de vista del Gobierno ruso, ¿no podemos llevarlo a los oyentes y usuarios de Internet de otros países? ¿No es esto libre difusión de información?", cuestionó.

Putin también dio un consejo a sus colegas europeos. "¿Qué hay que hacer cuando no te gusta la información o alguien la considera tendenciosa? Hay que presentar un punto de vista diferente y hacerlo más convincente que el que a alguien no le gusta, no cerrar los medios de comunicación", sugirió.

Así, Putin condenó que las agencias de noticias rusas y otros medios sean "constantemente acosados en Europa". "Tal y como están las cosas, solo hay uno o dos [medios rusos en la UE], y esos son constantemente machacados y asfixiados", expresó. "Repetiré lo que empecé: no necesitan buscar a otro a quien culpar: necesitan mirar sus propias acciones", concluyó Putin.

Respondiendo a una pregunta de Jose Manuel Sanz Mingote, director de Internacional de la Agencia EFE, sobre las supuestas campañas de desinformación vinculadas a Rusia en vísperas de las elecciones europeas, el mandatario ofreció su versión sobre la crisis que viven los partidos políticos tradicionales en Europa.

"Debido a la política de la mayoría de los países occidentales, el bienestar, si no desaparece, está en peligro. Esta es la principal razón por la que los partidos tradicionales atraviesan tiempos difíciles", dijo Putin.