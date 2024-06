Putin a quienes afirman que Rusia quiere atacar a la OTAN: "Tontos como una piedra"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha calificado de "tontos" a quienes afirman que su país quiere atacar a la OTAN.

"Se inventaron que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Están locos? ¿Son tontos como una piedra? ¿Quién inventó eso? ¡Es una basura y una tontería!", declaró el mandatario este miércoles.

En ese sentido, sugirió que se trata de un elaborado complot de gobiernos occidentales para "engañar a su propia población". Según Putin, en realidad intentan intimidar a su pueblo con la presunta amenaza rusa para mantener "su propia posición imperial y su grandeza". Además, el jefe de Estado subrayó que Rusia no tiene ambiciones imperiales.

"¿Dónde está EE.UU. al otro lado del océano y dónde estamos nosotros? Imagínense que estuviéramos en Canadá haciendo lo que EE.UU. está haciendo a nuestras puertas", preguntó Putin. "O que ahora dijéramos que EE.UU. le quitaron parte del territorio a México en su día y animáramos a México a luchar para recuperar su territorio. Esto es básicamente lo mismo que están haciendo los países occidentales con la crisis ucraniana", explicó.

En diciembre del año pasado, el presidente ruso explicó que Moscú "no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico ni económico ni político ni militar, para luchar con los países de la OTAN". "No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos. Estamos interesados en desarrollar las relaciones", explicó el mandatario en aquel momento.