"Ucrania nos mintió": mercenario colombiano que se unió a Kiev por TikTok se rinde ante Rusia

El ciudadano colombiano Ángel Cárdenas Montilla, que combatió en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y recientemente se rindió en Donbass, no aconseja a sus compatriotas que vayan a luchar del lado de Kiev, según lo afirma en un video difundido este jueves por el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Ucrania nos mintió", denunció Cárdenas, agregando que inicialmente les habían asegurado que su tarea sería vigilar un edificio, pero resulta que les enviaron a la línea de fuego. Al ser preguntado si es consciente de que fue usado por Kiev como "carne de cañon", el prisionero afirmó que "sí, 100 %". Además, dijo que los otros nueve colombianos que estaban en su grupo han muerto.

Ángel relató que había llegado a Ucrania tras ver un anuncio en la red social TikTok, pero ni siquiera le pagaron "el primer sueldo". Reveló que en Colombia trabajaba de policía, pero no tenía experiencia militar de combate.

Pese a ello, el entrenamiento militar antes de su participación en los combates duró menos de una semana y solo les enseñaron cómo "disparar en el polígono, lanzar granadas y hacer algo básico como hacer una avanzada", contó.

Asimismo, Cárdenas señaló que los extranjeros no tenían "mucho contacto" con los soldados ucranianos, que les hacían esperar en "un sótano" y no les "dejaban salir". "Ellos hablaban duro, pero no entendía nada", añadió.

Así, el colombiano, que tiene cuatro hijos, dijo que se rindió por su propia cuenta porque su familia le "espera" y no quería morir. "Prefiero estar con mi familia que lo todo en mi vida", aseveró.

En este contexto, instó a los colombianos que quieren ir a luchar del lado de Ucrania que "no vengan". Según él, "por querer de pronto generar un ingreso" se puede morir. "[Las Fuerzas Armadas de Ucrania] nos dejaron solos, nunca nos respaldaron", lamentó.

Por otra parte, el mercenario subrayó que al rendirse los militares rusos "le trataron muy bien", le "trajeron chaqueta" y le "dieron comida y agua".

Según Cárdenas, en este conflicto, las partes deben "tratar de realizar el diálogo" e intentar "llevar las cosas bien" para que "más gente no muera".