Mujer afirma ser una niña desaparecida hace casi 40 años

La Policía del estado de Pensilvania (EE.UU.) está investigando a una mujer que afirmó ser Cherrie Mahan, una niña que desapareció en una parada de autobús en 1985, cuando tenía 8 años, informan medios locales.

La mujer en cuestión hizo las declaraciones en un grupo en redes sociales, dedicado a la historia del caso, lo que llamó la atención de los miembros, quienes denunciaron el hecho ante la Policía. Poco después, dichas publicaciones fueron eliminadas.

El administrador del grupo aseguró que había decidido bloquear a la persona que decía ser Cherri por "acosar e intimidar" a otros miembros. "Si realmente fuera ella, podría presentarse en la Policía y solicitar una prueba de ADN", aseguró.

El hecho ha despertado el interés de la Policía, que aseguró esta semana que se encuentra investigando, junto con una agencia de otro estado, para identificar a la mujer que dice ser Cherrie y que ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con ella.

Por su parte, la madre de Cherrie, Janice McKinney, aseguró que no cree que la mujer sea su hija. "Realmente creo que ella pensó que era Cherrie, pero no se parecía en nada", afirmó y agregó que sufre cada vez que alguien dice ser su hija. "Si querías tus 15 minutos de fama, ya los has desperdiciado", concluyó.

Con esta mujer, ya son cuatro personas que a lo largo de los años han afirmado ser Cherrie. "Es desgarrador que la gente tenga la audacia de seguir haciéndole esto a esta pobre mujer. Le rompe el corazón cada vez que ocurre, porque ella quiere seguir todas las pistas y se involucra", explicó una miembro del grupo.