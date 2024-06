Congreso de Perú aprueba en primera votación cambios al delito de lesa humanidad

El Congreso de la República de Perú aprobó este jueves, en primera votación, un controversial proyecto de ley que "precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana".

El pleno tomó esta decisión con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 en abstención luego de un debate que fue interrumpido en la mañana, tras un momento de tensión.

En primera votación, el #PlenoDelCongreso aprobó, con 60 votos a favor, el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 6951. 📌La segunda votación se realizará transcurrido siete días calendario. pic.twitter.com/amOAepTPB0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 6, 2024

Mientras intervenía la legisladora Sigrid Bazán, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, el sector de la derecha se indignó porque ella sostuvo que el dictamen busca "favorecer principalmente" al exmandatario peruano, Alberto Fujimori.

"En realidad lo que están proponiendo es una nueva ley de amnistía. Son responsables y han admitido su culpa señores como [el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional] Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujimori. Él ha reconocido ser culpable de la masacre de Pativilca", dijo.

Se trata de un crimen, considerado de lesa humanidad, ejecutado el 29 de enero de 1992 y en el que fueron secuestrados, torturados y asesinados seis campesinos, entre ellos un menor de edad, de las zonas conocidas como El Caraqueño y San José; por el cual Fujimori está enjuiciado.

"Tiene que retirar los nombres, no es tema de debate, no estamos hablando del señor Fujimori, del señor Montesinos (…) no es una ley con nombre propio", respondió el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes. Una declaración que molestó a la izquierda.

Como Bazán se negó a retirar las alusiones a Fujimori y Montesinos, Soto suspendió la sesión.

A su regreso, se autorizó el proyecto de ley. Ahora falta una segunda votación que posiblemente se realice la próxima semana.

Choque de voces

Previamente hubo otros rifirrafes en el hemiciclo entre ambos lados. En un instante el que generó resquemores fue el parlamentario Roberto Chiabra, quien ya anunció su candidatura presidencial para 2026 por el partido Paz y Unidad.

"Sancionemos a los que hay que sancionar, pero decir que en el Perú se cometieron delitos de lesa humanidad es falso, porque eso afecta la imagen del país", aseveró Chiabra generando aplausos entre la derecha.

Se propone en el Pleno del Congreso, precisar en la legislacion peruana la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra. Comparto mi participación y opinión sobre el tema.@congresoperu@CCFFAA_PERU@MinjusDH_Peru@FiscaliaPeru@ExpresoPeru@CNNEEpic.twitter.com/t3a4B9NVFQ — Roberto Chiabra 🇵🇪 (@robertochiabra) June 6, 2024

Empero en las redes la reacción fue la contraria. "¿Falso porque usted lo dice, congresista Chiabra? Nuestros familiares desaparecidos y asesinados por agentes del Estado, existen", señaló Gisela Ortiz, hermana del estudiante Luis Ortiz, una de las personas desaparecidas en otro caso contra Fujimori conocido como La Cantuta.

Como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que estipula la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, buscan declarar nulas las condenas.

La propuesta, impulsada por el ultraconservador Renovación Popular y el fujimorista Fuerza Popular, sostiene que "los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de los referidos instrumentos internacionales, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional".