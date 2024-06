"No se puede cerrar la frontera": López Obrador responde a la política migratoria de Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó este jueves el impacto que pueden tener las nuevas medidas migratorias anunciadas por su colega estadounidense, Joe Biden.

"No se puede cerrar la frontera, no es posible, no le conviene a ninguno de los dos países ni a nuestros pueblos", explicó el mandatario durante su habitual conferencia de prensa.

"Es bastante grande la integración económica, comercial, social, que existe en la frontera. Imagínense cerrar la economía en la frontera donde está California [...] o Texas [...] y México, que está entre las 10 principales economías del mundo", insistió.

"No se puede cerrar la frontera, no es posible. No le conviene a ninguno de los dos países"Dijo @lopezobrador_ sobre el posible cierre de la frontera México - Estados Unidos tras las restricciones migratorias de Joe Biden. pic.twitter.com/GsdOrboXyZ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 6, 2024

El martes pasado, Biden promulgó un decreto que suspendió por tiempo indefinido la entrada a ese país de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur.

Al ser cuestionado por esta decisión, que ha generado una polémica en ambos países, López Obrador aclaró que el eventual cierre de la frontera es sólo para la migración ilegal, no para los mexicanos que suelen ir y volver de ese país en el mismo día con permisos especiales y mucho menos para el comercio bilateral.

Campaña

"No deben preocuparse en la frontera de nuestro país […] No tiene que ver, por ejemplo, con la gente de Tijuana que va y viene. […] Tenemos muy buena relación con el presidente Biden y estamos constantemente comunicándonos", dijo al subrayar que México respeta la soberanía de ese país para diseñar políticas.

Con respecto a la llamada que ambos jefes de Estado sostuvieron esta semana, precisó que le planteó a Biden la posibilidad de que los migrantes de otros países no sean deportados a México, sino directamente de EE.UU. a sus lugares de origen.

También precisó que, desde que él comenzó a gobernar en 2018, México logró desplazar a China como el principal socio comercial de EE.UU., y atribuyó los anuncios de Biden a la campaña con miras a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 5 de noviembre.

"Una cosa son las campañas y otra el Gobierno", afirmó al poner como ejemplo a Donald Trump, quien como candidato lanzó múltiples y controvertidas declaraciones contra México, pero una vez que fue presidente, firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que incluyó a Canadá y sostuvo una relación cordial con López Obrador.