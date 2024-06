"Están asustados": Petro reacciona a la propuesta de Duque de formar una alianza opositora

Para el mandatario, la clase política tradicional teme no a su reelección sino al "cambio".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó a la propuesta de su antecesor, Iván Duque, quien sugirió este jueves la conformación de una alianza opositora para enfrentar a la coalición gubernamental en las elecciones de 2026. El mandatario aseguró que sus adversarios "están asustados" por las reformas que intenta sacar adelante su gestión.

"Dice [Iván] Duque esta mañana que invita a todas sus fuerzas tradicionales de la política a hacer una gran alianza contra Petro. Será contra el progresismo. Yo dije ahí: 'están asustados', porque si tienen que juntarse todos contra mí, será porque algo bueno estamos haciendo, será porque tenemos aquí una importancia", sostuvo el mandatario en un acto de entrega de tierras desde el departamento del Cesar (noreste).

Aclaró asimismo que el apoyo de las fuerzas progresistas para los venideros comicios, no tenía por qué recaer necesariamente en él, sino que bien podría tratarse de otra persona comprometida con "profundizar" las reformas que adelanta su administración.

#EnDesarrollo "Están asustados, tienen que juntarse todos contra mi y vamos a ganar en el 2026", presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/jk44V9NAs6 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 6, 2024

"Yo digo, 'sí, por qué no': restiémonos, no en la bandera y la foto de Petro necesariamente; de alguien, hombre o mujer, que pueda decirse con confianza [que] va a continuar y profundizar, sin los errores que hemos cometido por novatos, más sabiamente, más profunda y rápidamente, las reformas del cambio en Colombia. Y vamos a volver a ganar en el 2026", aseguró.

En sus reflexiones, apuntó que la garantía de continuidad en su proyecto político viene dada por "hacer un buen gobierno", pues es el parámetro que usará la ciudadanía para tomar sus decisiones. "Podemos continuar con acierto un gobierno hacia el siglo XXI y no permitir que los que llenaron de sangre este país y estas tierras vuelvan al poder. No pueden volver porque van a hacer lo mismo y peor. Eso no se les puede permitir", advirtió.

Sobre la supuesta hipótesis, sin evidencia, de que quisiera reelegirse, Petro reviró: "Ellos saben que no, echan ese cuento a ver si pueden juntar a las personas que se asustan, que se dejan engañar, a ver si tienen de nuevo otro chance. Pero ellos tienen miedo de otra cosa: tienen miedo del cambio. No es la reelección, es el cambio lo que los aterra", completó.

¿Qué dijo Duque?

Más temprano, el exmandatario neogranadino aseveró en el Congreso de la Asociación Bancaria que se celebra en la ciudad de Cartagena, que la intención del Gobierno –de Petro– es "perpetuarse en el poder" y, en ese escenario, imperaba consolidar una "gran alianza nacional republicana" para hacerle frente.

"Lo que se requiere hoy es que todos los que quieren ser presidentes en 2026 salgan ya a la palestra y que se empiece a concertar la posibilidad de que Colombia tenga una gran alianza nacional republicana, donde pueda haber, a través de un mecanismo de consulta, la unificación de quien pueda representar una verdadera alternativa a toda esta catástrofe", dijo Duque, citado por El Espectador.

Del mismo modo, afirmó que para garantizar su continuidad, la administración de Petro estaría tramando una estrategia para "tomarse la Corte Constitucional". "Si eso llega a ocurrir y no tenemos ahí personas que salvaguarden la Carta –Constitución– del 91, sino que sean estafetas del Gobierno, nuestra democracia y nuestra institucionalidad están en crisis", aseguró.