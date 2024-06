NBC: Ucrania está frustrada por el descontento de EE.UU. con la corrupción

Funcionarios de EE.UU. y de Ucrania reconocen en privado una creciente fricción en la relación entre ambos países, en gran medida, debido a las demandas de Washington para intensificar los esfuerzos anticorrupción, informa NBC News citando a sus fuentes.

La cuestión de la corrupción en el país eslavo "ha sido fuente de repetidos desacuerdos, y los diplomáticos y funcionarios estadounidenses exigen una acción decisiva por parte del Gobierno de [Vladímir] Zelenski", señaló el medio. "Los funcionarios ucranianos están particularmente irritados con la embajadora de Estados Unidos, Bridget Brink, por el tema", afirmaron funcionarios actuales y exfuncionarios familiarizados con el asunto.

En este contexto, algunos funcionarios ucranianos opinan que Brink "ha creado tensiones innecesarias y ha perdido de vista la prioridad general: ganar en el campo de batalla", a pesar de "avances significativos" en la lucha contra la corrupción por parte de Kiev que está "financiando una Fiscalía especial y el Tribunal Anticorrupción".

Aunque la embajadora "recibe la peor parte de la frustración del Gobierno ucraniano", legisladores estadounidenses clave respaldan firmemente la presión a favor de reformas contra el problema. "Hay que mantener sus pies en el fuego contra la corrupción y la gobernabilidad democrática", comentó un asistente del Congreso de EE.UU.

Por su parte, en una reunión celebrada en Kiev el mes pasado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, enfatizó que para Ucrania "es un imperativo garantizar que la lucha contra la corrupción continúe en casa, al igual que la lucha contra [...] Rusia continúa en el frente".

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, no concuerda con Blinken. "Siempre hay un criterio muy simple: si fuéramos tan corruptos como dice la percepción [de EE.UU. sobre el nivel de la corrupción ucraniana], simplemente no nos darían dinero, no abrirían conversaciones de adhesión con Ucrania para acceder a la Unión Europea y Estados Unidos no confiaría en Ucrania", dijo.

Según NBC News, esta contradicción ilustra "el difícil diálogo entre los dos Gobiernos sobre la corrupción".