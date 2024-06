Zajárova 'se permite' decir lo que Blinken "no se atrevió"

Durante su intervención en el XXVII Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2024), la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, explicó este viernes por qué solo ahora han quedado al descubierto las verdaderas intenciones de Occidente sobre Ucrania.

La vocera comentó la reciente autorización que una serie de países occidentales ha otorgado a Ucrania para que use sus armas en ataques contra territorios rusos cercanos a la provincia de Járkov. En este contexto, Zajárova hizo alusión a las palabras del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, cuando declaró que estos ataques "se adentrarán más" en el país euroasiático.

"Me permitiré decir por él [Blinken] lo que, por alguna razón, él no se atrevió a decir. Estados Unidos ha estado corrigiendo su fuego [de Ucrania], no las posiciones de Occidente, durante todos estos años. Y, por cierto, no solo desde 2022", afirmó la diplomática. Además, Zájarova recalcó que la implicación de Occidente en la destrucción de la condición de Estado de Ucrania, así como las hostilidades directas del país contra la población civil de Donbass no son ningún secreto.

"¿Por qué tanta modestia? ¿Por qué lo llaman ahora indulgencia, otorgada solo en 2024 al régimen de Kiev para el uso de sus armas para los ataques?", se preguntó Zajárova, que denunció en este contexto las mentiras y la hipocresía de los países de Occidente, que —dijo— actúan como si creyeran que les está permitido evitar la responsabilidad de sus actos. "Pero quiero decepcionarles: no eludirán su responsabilidad", aseveró.

Cazas F-16 contra ciudades pacíficas

Asimismo, la representante de la Cancillería rusa confirmó que, apenas horas después de que Blinken diera su permiso, las fuerzas ucranianas bombardearon barrios residenciales de Bélgorod con sistemas de lanzamisiles múltiples de alta movilidad HIMARS, si bien los sistemas antiaéreos de Rusia derribaron todos los proyectiles. "Y lo que ocurrió es una prueba más de la complicidad de Occidente en los graves crímenes de guerra cometidos durante muchos años por el régimen de Kiev", recalcó Zajárova.

"Hoy [los países occidentales] hablan abiertamente de la inminente entrega de cazas F-16 estadounidenses que pueden utilizarse para bombardeos aéreos de ciudades pacíficas y objetivos civiles. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué, ya que ellos se comportan tan descaradamente, tan impúdicamente, permitiéndose muchas cosas, por qué no nos contaron inmediatamente sus planes, sus intenciones, sus acciones?", dijo Zajárova, afirmando a renglón seguido que el motivo principal es "acostumbrar a su propia población a semejante idea".

En este sentido, también destacó que era necesario "corromper a sus propios medios de comunicación, adormeciéndolos y apartándolos de su deber periodístico". La vocera puso una serie de ejemplos de cómo medios estadounidenses ignoraban aspectos desfavorables a su política, entre ellos los bombardeos de ciudades pacíficas en Serbia, la ocupación de países independientes como Irak, e incluso la "destrucción total" de Estados soberanos como Libia.