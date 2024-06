Zapatero: En las relaciones exteriores hay que ser educado, no como Milei

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero cree que en las relaciones exteriores hay que ser educado, no como el presidente de Argentina, Javier Milei, según lo expresó en un evento celebrado este jueves en Cartagena de Indias, Colombia, informa la agencia EFE.



"Las cuestiones internas no, no debo opinar y mucho menos en suelo colombiano, no voy a ser un Milei ¿no? […] No quiero pronunciarme", respondió cuando se le preguntó su opinión acerca de la situación política del país y por su presidente, Gustavo Petro.

No obstante, deseó que la presidencia de Petro "sea un éxito para la paz, [que] parece su apuesta más importante en términos históricos", así como en la reducción de las desigualdades sociales y de la pobreza y en la proyección internacional de Colombia, especialmente en su relación con España.

"He tenido buena relación con el presidente [Álvaro] Uribe y tengo simpatía por el presidente Petro, es compatible. Esa es la grandeza de la democracia. ¿Es compatible ser educado en las relaciones exteriores? No solo es compatible, es exigible, es inteligente", zanjó Zapatero, recalcando que él es "respetuoso" tanto con el Gobierno de Colombia como con la oposición.