"Poner fin a la farsa": Politico ridiculiza al Parlamento Europeo

El medio Politico ha recomendado a los europeos no votar en las elecciones del Parlamento Europeo, porque "a la democracia europea le vendría mejor no votar y poner fin a la farsa".

Según el artículo, el Parlamento Europeo "puede presumir de tener atributos de un verdadero parlamento, no solo con una, sino con dos cámaras, en Estrasburgo y Bruselas, por no hablar de sus innumerables comisiones y subcomisiones, su abultado personal y su laberíntica burocracia", pero "no posee el único poder que es la savia de cualquier legislatura real: el poder de legislar".

"Proponer leyes es privilegio exclusivo de la Comisión Europea", mientras que "la función principal del Parlamento es crear la apariencia de una democracia vibrante en acción", señala el texto.

Asimismo, el medio criticó que, "para una organización que no sirve a ningún propósito democrático discernible, el Parlamento no es barato", porque sus diputados ganan unos 120.000 euros (130.000 dólares) al año, "más del triple del salario medio de los ciudadanos de la UE".