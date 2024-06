Biden anuncia nueva ayuda militar a Kiev por valor de 225 millones de dólares

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha anunciado este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 225 millones de dólares durante una reunión con Vladímir Zelenski en París. "Estados Unidos estará con usted", dijo Biden a Zelenski.

El presidente estadounidense también se disculpó ante Zelenski por retrasar la ayuda militar, debido a problemas con la aprobación de la ley en el Congreso.

"Pido disculpas por las semanas sin saber qué se iba a aprobar, en términos de financiación, porque tuvimos problemas para aprobar el proyecto de ley que tenía el dinero, [por parte] de algunos de nuestros miembros muy conservadores que lo estaban retrasando, pero lo conseguimos", afirmó, citado por medios estadounidenses.

"Sabe, no se rindió, no cedió en absoluto, sigue luchando de una manera que es simplemente notable, [...] y no vamos a abandonarlo", agregó.

Previamente, AP reportó que el nuevo paquete incluirá municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS), sistemas de mortero y una serie de proyectiles de artillería.