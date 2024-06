Putin explica por qué Zelenski es ilegítimo y dice con quién sería posible negociar

El poder en Ucrania ha sido "usurpado", pero Rusia está dispuesta a buscar con quién negociar, afirmó este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2024).

Según el mandatario ruso, las autoridades ejecutivas de Ucrania "perdieron su legitimidad".

Putin explicó que, según la Constitución de Ucrania, bajo la ley marcial, los poderes de la Rada Suprema pueden prorrogarse, pero "no se dijo nada de prorrogar los poderes del presidente". Si bien reconoció que hay una ley que indica que "no se celebran elecciones bajo la ley marcial", subrayó que no se dice nada sobre prolongar el mandato del presidente. "Parece que estamos ante una usurpación de poder", concluyó.

"Si hay voluntad a negociar, se puede encontrar a alguien con quien hacerlo. Estamos dispuestos a negociar", manifestó.

Más información, en breve.