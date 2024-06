"¿Asusta a los rusos? No": Ministro de Defensa italiano rechaza permiso para atacar a Rusia

"Me hace sonreír un poco que algunos de los que hablan de esto sean representantes de países que envían sobre todo ayuda civil y no militar", afirmó el ministro.

La posición de los países que dieron permiso a las Fuerzas Armadas de Ucrania para utilizar armas suministradas por ellos para lanzar ataques en territorio ruso es "equivocada", declaró el viernes el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, en una entrevista con el diario Corriere della Sera.

"Me hace sonreír un poco que algunos de los que hablan de esto sean representantes de países que envían sobre todo ayuda civil y no militar. Pero sobre todo me pregunto para qué sirve. ¿Tienen estas palabras un impacto positivo en el resultado de la guerra? No. ¿Promueven la paz? No. ¿Asustan a los rusos? No", expresó.

"Además, si Ucrania quisiera utilizar esas armas para atacar, no habría informado a los rusos. Realmente no los entiendo", agregó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido en repetidas ocasiones que los suministros occidentales de armas a Kiev equivalen a una participación directa en el conflicto armado, y que la continuación de esos envíos solo va a "destruir las relaciones internacionales".

Entre los líderes que se han pronunciado a favor de los ataques de Kiev contra territorio ruso se encuentra el presidente francés, Emmanuel Macron, quien anteriormente desató polémicas con sus propuestas de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Sin embargo, no todos sus homólogos occidentales acogieron favorablemente tal iniciativa.

Por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, envió el lunes un mensaje al mandatario francés. "Si quieres ir a la guerra, ponte un casco, ponte un chaleco y vete a Ucrania, pero no le rompas las bolas a los italianos […], a nosotros que queremos vivir en paz", dijo.