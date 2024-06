Musk podría abandonar Tesla si no se cumple esta condición

"Elon no es un ejecutivo típico y Tesla no es una compañía típica", argumentó la presidenta del consejo de administración.

Cuando falta solo una semana para la votación de los accionistas de Tesla sobre el destino del paquete retributivo de Elon Musk, valorado en 56.000 millones de dólares, la presidenta del consejo de administración de la compañía, Robyn Denholm, instó a aprobarlo para que al empresario no se le ocurra marcharse en busca de 'pastos más verdes'.

"Cuando nos comprometimos con Elon en 2018 —un compromiso que fue aprobado de forma abrumadora por aproximadamente el 73 % de los accionistas—, esto tenía un propósito muy sencillo: mantener a Elon centrado en Tesla y motivado para alcanzar las incomparables ambiciones de la compañía. Es por eso que diseñamos el premio que se le otorgaría, en una serie de tramos, al alcanzar la capitalización bursátil y ciertos hitos operativos", recordó Denholm este miércoles en una carta a los accionistas, presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.

La oferta del premio cumplió su objetivo: para obtenerlo, Musk fue alcanzando hitos en beneficio de Tesla y sus accionistas, logrando impulsar para 2024 "un crecimiento excepcional en el tamaño y la rentabilidad de la compañía" y generar "más de 735.000 millones de dólares en valor para los accionistas", subrayó, instando a ratificar ahora la entrega del premio acordado en 2018.

"Si Tesla quiere retener la atención de Elon y motivarlo para que siga dedicando su tiempo, energía, ambición y visión a ofrecer resultados comparables en el futuro, debemos mantener nuestro trato", declaró la presidenta del consejo de administración. "Elon no es un ejecutivo típico, y Tesla no es una empresa típica", remarcó, argumentando que "la forma típica en que las empresas recompensan a los ejecutivos claves no va a impulsar los resultados de Tesla" y que "motivar a alguien como Elon requiere algo diferente".

Los accionistas de Tesla decidirán el destino del paquete retributivo de Musk el próximo jueves 13 de junio. Será su segunda votación sobre la iniciativa, después que una jueza de Delaware anulara la primera, a principios de este año, por considerar que el proceso de aprobación fue "profundamente defectuoso".