Muere en un accidente aéreo William Anders, miembro de Apolo 8

El astronauta retirado William Anders, que integró la segunda misión espacial tripulada de Estados Unidos, el Apolo 8, en la que tomó la icónica foto 'Earthrise' (Amanecer de la Tierra), ha muerto este viernes en un accidente aéreo tras estrellarse la avioneta que pilotaba, confirmó su hijo Greg Anders a AP.

El Beechcraft T-34 Mentor cayó en las aguas de las islas San Juan, en el estado de Washington. Anders era el único piloto a bordo de la aeronave en el momento del accidente, que se reportó sobre las 11:40 de la mañana (hora local). Tenía 90 años.

❗️Muere en un accidente aéreo el astronauta retirado William Anders, miembro de Apolo 8 pic.twitter.com/K1aeta96Hc — Sepa Más (@Sepa_mass) June 8, 2024

Su hijo contó a la agencia que la foto que había tomado su padre era su contribución más importante al programa espacial, además de asegurarse del funcionamiento del módulo de comando y el módulo de servicio de Apolo 8.

El propio astronauta dijo en una entrevista con la NASA en 1997 que no creía que aquella misión de 1968 estuviera exenta de riesgos, pero reconocía que había importantes razones nacionales, patrióticas y científicas para seguir adelante. Según sus cálculos, la probabilidad de que la tripulación no lograra regresar era de una entre tres, la misma de que la misión terminara con éxito y la misma de que no llegara a concretarse. En todo caso, creía que Cristóbal Colón navegó en su día con probabilidades de éxito peores.

Anders también recordó lo frágil y físicamente insignificante que le parecía la Tierra desde el espacio. "Íbamos hacia atrás y boca abajo, no veíamos realmente la Tierra ni el Sol, y cuando dimos la vuelta y vimos la primera salida de la Tierra, eso fue, sin duda, la cosa más impresionante. Ver este orbe tan delicado y colorido, que a mí me parecía un adorno de árbol de Navidad, emergiendo sobre este paisaje lunar tan austero y feo realmente contrastó".