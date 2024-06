NYT: La ayuda militar de Occidente no es decisiva para Ucrania

La asistencia militar que Occidente brinda a Kiev no ha tenido un efecto crucial en el campo de batalla, informó el viernes The New York Times citando a sus fuentes.

"Los analistas dijeron que la llegada de la ayuda occidental había facilitado a Ucrania la defensa de sus posiciones, pero aún no ha tenido un efecto decisivo", señaló el medio.

Las municiones y el armamento suministrados al frente vienen "en cantidades suficientes para ayudar a estabilizar las defensas". Sin embargo, el Ejército ruso todavía tiene una ventaja de artillería, que ha sido clave en el conflicto, continúa.

El viernes, el presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 225 millones de dólares, disculpándose ante Vladímir Zelenski por retrasar la asistencia, debido a problemas con la aprobación de la respectiva ley en el Congreso.

Por su parte, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, aseveró en mayo que las tropas rusas que participan en la operación militar especial mejoran cada día sus posiciones en todas las direcciones del frente.