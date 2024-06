Taylor Swift 'se cuela' en una audiencia por corrupción en el Senado de España

La popular cantante estadounidense Taylor Swift 'se coló' este viernes en la comparecencia de la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, ante la Comisión de Investigación del Senado sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la trama de corrupción conocida como 'caso Koldo'.



#LoMásVisto | El PP: "¿Usted mantenía una relación directa con Koldo, sí o no? Si yo mantengo una relación directa con Taylor Swift me acuerdo perfectamente"Armengol: "¡Es que es normal que se acuerde de Taylor Swift! Perdone, es que me hace gracia la comparación" pic.twitter.com/vCvn15dLEh — Europa Press (@europapress) June 8, 2024

"¿Usted mantenía una relación directa con el señor Koldo? ¿Sí o no? Es muy sencillo. Es decir, si yo mantengo una relación directa con Taylor Swift, que ha venido esta semana o la pasada a Madrid, me acuerdo perfectamente. ¿Mantenía usted una relación directa con Koldo?", preguntó el senador Luis Santamaría Ruiz.

En respuesta, Armengol afirmó que es normal que se acuerde de la artista y se rio. "Hay determinadas personas que, para bien o para mal, te marcan, y Koldo marca. ¿Mantenía usted una relación directa? ¿Sí o no?", insistió el político.

"Perdón, es que me ha hecho gracia la comparación. Yo lo he explicado, le conocía, tuve alguna relación, tuve algunas conversaciones, yo lo he explicado, es que no lo he escondido nunca", respondió la presidenta del Congreso de los Diputados. "Es que ahora usted le ve como lo ve, ¿no? Pero era un asesor del Ministerio de Transporte, es que es lo normal", concluyó, sin dar más detalles.