Qué temas tratará la OTAN en su cumbre de julio (y la adhesión de Ucrania no es uno de ellos)

Según el jefe del comité militar de la Alianza Atlántica, la entrada del país eslavo en el bloque militar "no es algo sensato" y "no va a ocurrir".

El jefe del comité militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, ha revelado en una entrevista con The Washington Post las cuestiones que se abordarán en la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará el próximo mes de julio en Washington.

"Creo que está claro que no se tomará una decisión sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN", destacó. "Si permitiéramos ahora la entrada de Ucrania en la alianza, teniendo en cuenta el Artículo 5, la OTAN estaría en guerra con Rusia. Así que eso no es algo que nos parezca sensato y, por tanto, no va a ocurrir", argumentó.

En este sentido, dijo que la primera cuestión estará relacionada con la "misión" destinada a que "Ucrania se acerque cada vez más a la OTAN", señaló el alto oficial. Según Bauer, el acercamiento de Kiev a la Alianza incluiría coordinación de adiestramiento del Ejército ucraniano, coordinación de la ayuda militar entre los miembros de la alianza, suministro de ayuda militar a través de centros logísticos y discusiones sobre el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania después del conflicto.

"En segundo lugar, se va a debatir acerca de un flujo financiero más sólido y continuo para Ucrania, y no una especie de debate mensual", continuó. En este contexto, subrayó que la Alianza busca asegurarse de que "Ucrania sepa que hay un presupuesto determinado al año, entonces eso les ayuda mucho a organizarse durante la guerra y después de la guerra".

El alto oficial indicó que la tercera cuestión clave en relación con Ucrania es la creación de un nuevo centro común de formación analítica en Polonia para "aprender lecciones correctas" del conflicto ucraniano.