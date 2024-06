Vicepresidente salvadoreño no descarta posible visita de Putin a El Salvador o de Bukele a Rusia

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, confía en que se concrete la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a Rusia o la de su homólogo, Vladímir Putin, al país centroamericano, en el segundo mandato que Bukele asumió la semana pasada para el período 2024-2029.

"[La visita de ambos mandatarios] es una posibilidad que está siempre en la mesa de las conversaciones", señaló Ulloa en una entrevista con RT. "Ojalá que [las visitas] concreten en este quinquenio", expresó el vicepresidente, que dijo haber abordado el tema con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

El alto funcionario salvadoreño destacó que Moscú y San Salvador tiene "más de 30 años" de relaciones diplomáticas y han desarrollado la cooperación en áreas, como el intercambio cultural y estudiantil y el sector energético.

Asimismo, dijo haber constatado el interés de "algunos sectores empresariales rusos" de invertir en Centroamérica y de que El Salvador podría ser "la puerta de entrada" a esta región donde "la presencia de los inversionistas rusos y el intercambio comercial es muy bajo".

"La balanza comercial entre Rusia y Centroamérica es poco significativa, en comparación de lo que son las exportaciones centroamericanas, que pasan de los 46.000 millones de dólares. En cambio, en Rusia no llegaron a 40 millones de dólares. Y, por el contrario, las exportaciones rusas apenas alcanzaron 400 y tantos millones de dólares", apuntó Ulloa, que recalca la necesidad de "mejorar el ambiente comercial" y de exportar productos diferentes a los "tradicionales" agrícolas. "En esta era digital hay mucho interés y, en este caso, El Salvador ofrece todo el acopio que tenemos de los últimos años en temas de economía digital", afirmó.

También se refirió al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) creado por el BRICS y afirmó que el país centroamericano "ha tratado siempre de diversificar su deuda externa", por lo que "cuando el BRICS abra las opciones seguro que estaremos atentos y poder presentar nuestro portafolio, nuestra cartera de créditos".

Sobre las sanciones occidentales impuestas a Rusia a raíz de su operación militar en Ucrania, Ulloa citó las recientes declaraciones de Bukele, quien dijo que "no van a tener ningún resultado" ya que "Rusia es una superpotencia". "Ha sido creada, estructurada, financiada con recursos propios. Tienen recursos naturales vastos, recursos humanos, talento. Entonces las sanciones no van a causar ningún efecto contra Rusia", expresó el vicepresidente, citando al mandatario salvadoreño. También recordó que "cuando se dieron este tipo de medidas" en la ONU, El Salvador se abstuvo de votar porque "no consideramos que este mecanismo de presión el que vaya a regir las relaciones internacionales entre los Estados".