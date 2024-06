Vucic: "Occidente subestima a Rusia y a Putin"

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, afirmó este sábado en una entrevista con Die Weltwoche que los países occidentales subestiman a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, en el contexto del conflicto en Ucrania.

El mandatario serbio destacó que todo el mundo habla ahora únicamente del desarrollo del conflicto y no de las medidas que pueden ponerle fin. "Nadie quiere alcanzar la paz, nadie habla de paz. La paz es casi una palabra prohibida", declaró Vucic.

Además, el Jefe de Estado se refirió a la así llamada 'conferencia de paz' sobre Ucrania, que tendrá lugar en Suiza la próxima semana. Vucic destacó que la segunda parte del conflicto, Rusia, también debe estar presente en la mesa de negociaciones. "Es muy extraño para mí que nadie esté realmente tratando de detener la guerra", señaló el presidente.

En este contexto, mostró su desacuerdo con una teoría sobre los objetivos de los países occidentales en este conflicto. "Entiendo que Occidente piense que pueden ganar fácilmente a Putin. Ellos quieren agotarlo en Ucrania, y luego van a entrar en el espacio, y luego en Rusia, en el territorio de hoy [...], y Putin será derrocado y todo lo demás", expresó Vucic.

Preguntado sobre si este escenario es posible, Vucic respondió que todo lo que planean no es suficiente para destruir a Rusia. "No lo creo, no lo creo, y creo que no puedo decir que [Occidente] se sobreestime, creo que subestima a Rusia y a Putin", subrayó.

Rusia no ha sido invitada al evento en Suiza. En una entrevista con Reuters, el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró que Moscú no debe estar presente en la cumbre, ya que podría obtener el apoyo de otros países y secuestrar la agenda de Kiev.