NYT: Biden y Macron se reúnen en París con tensiones de trasfondo

Las diferencias se notaron aún más en febrero, cuando el presidente francés no excluyó la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en París a su homólogo estadounidense, Joe Biden, pero "los brindis y la afabilidad" durante la cena de este sábado en el Palacio del Elíseo "no ocultarán del todo las tensiones entre Washington y París", informa The New York Times.

La reunión forma parte de la vista de cinco días del mandatario estadounidense para conmemorar el desembarco aliado en Normandía hace 80 años. Pero detrás de los "lazos de sangre derramada por la libertad" que mantienen ambos países, tal y como lo describió Macron esta semana, existen las aumentadas discrepancias en torno a la guerra en la Franja de Gaza, la mejor forma de apoyar a Ucrania y las "impredecibles formas en que Macron intenta afirmar la independencia de Francia respecto a Estados Unidos", señala el medio.

"Cuando las cámaras están apagadas, funcionarios estadounidenses hablan en privado de sus homólogos franceses con un tono de exasperación. Analistas franceses expresan su frustración ante lo que consideran un enfoque prepotente de la Administración Biden respecto al liderazgo transatlántico", escribe el periódico.

Las diferencias se notaron aún más en febrero, cuando Macron no excluyó la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania, algo que Biden descartó rotundamente citando la amenaza de una escalada del conflicto hasta llegar a un enfrentamiento directo entre potencias nucleares.

Por su parte, el exembajador francés a Washington, Gérard Araud, expresó que los dos líderes discrepan no solo sobre el asunto de presencia de fuerzas de la OTAN en suelo ucraniano, sino también sobre dónde y cómo debe terminar el conflicto armado.

"Una explicación entre los dos jefes de Estado es más necesaria que nunca", aseguró, planteando que se aclaren "los verdaderos objetivos de Occidente más allá de la retórica vacía sobre [la recuperación por Kiev de] las fronteras de 1991".

Asimismo, Francia no acepta el grado de apoyo de EE.UU. a Israel en el conflicto de la Franja de Gaza y critica la incapacidad de Washington de detener las incursiones de la nación hebrea en el enclave palestino ni frenar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como la oposición estadounidense de reconocer a Palestina como Estado.

Las diferencias no se limitan a los enfoques sobre los conflictos. Así, sostiene el medio, las leyes estadounidenses que permiten amplias subvenciones el sector de vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias son considerados en Europa como competencia injusta.