"Empieza a ser una dictadura": Sánchez vota en las europeas y lo reciben con abucheos

Varias personas realizaron este domingo en Madrid una protesta contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mientras el mandatario votaba en las elecciones al Europarlamento, informa Europa Press.

En un video difundido en las redes sociales se puede ver a un grupo de manifestantes con una pancarta que reza: "Spain is not a democracy. It's beginning to be a dictatorship" ("España ya no es una democracia. Empieza a ser una dictadura").

Un grupo de personas se concentra contra Pedro Sánchez durante su votación en las #eleccioneseuropa con una pancarta que reza 'España ya no es una democracia. Empieza a ser una dictadura' https://t.co/2cPJjMprtqpic.twitter.com/hQwgjnpZpm — Europa Press (@europapress) June 9, 2024

No es la primera vez que el presidente del Gobierno es abucheado por el pueblo español. En mayo, miles de personas protestaron en Madrid contra Sánchez, la ley de amnistía y la presunta corrupción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Mientras que en abril el mandatario fue sorprendido por una serie de abucheos y reproches de parte del público presente en un acto celebrado en el pueblo Dos Hermanas, en la provincia andaluza de Sevilla.