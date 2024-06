Padre de uno de los rehenes israelíes muere horas antes de la liberación de su hijo

Su hermana relató que cada vez que un posible acuerdo de tregua para liberar a los rehenes no se concretaba a él "se le rompía el corazón".

Yossi Meir, padre de Almog Meir Jan, uno de los cuatro rehenes israelíes que fueron rescatados el sábado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), murió horas antes de que se conociera la noticia de que su hijo fue liberado, informa The Times of Israel.

בצד הבשורות המשמחות הערב על חילוצם של 4 חטופים בחיים - הייתה גם טרגדיה. אביו של אלמוג שחולץ היום משבי החמאס, יוסף ג׳אן, נפטר שעות ספורות לפני שאלמוג חזר.מחר (ראשון 9.6) בשעה 17:30 תתקיים הלוייתו של יוסף ז״ל בבית העלמין בנווה ימין.כתב בפייסבוק ליאור אנגלמן:חברים יקרים,בצד… pic.twitter.com/aSaJ1FqN3E — Nava Rozolyo נאווה רוזוליו (@rozolyo) June 8, 2024

En declaraciones dadas a la radio pública israelí Kan, la hermana de Yossi, Dina, dijo que él "murió de pena y no pudo volver a ver a su hijo". "La noche anterior al regreso de Almog, el corazón de mi hermano se detuvo", relató.

Dina aseguró que el sábado un oficial de las FDI la llamó para comunicarle sobre el rescate de su sobrino, añadiendo que inicialmente intentaron comunicarse con Yossi, de 57 años, pero que no lo habían localizado. Inmediatamente, ella partió hacia la casa de su familiar en la ciudad de Kfar Saba para darle la buena noticia.

"Cuando llegué, toqué la puerta, grité Yossi, Yossi... y nada. No obtuve respuesta", recordó Dina, añadiendo que después de notar que la puerta estaba abierta entró y entonces encontró a su hermano en el sofá, aparentemente dormido.

"Ya estaba muerto", contó entre lágrimas Dina, quien aseguró que Yossi pasó los últimos ocho meses "pegado al televisor" esperando saber sobre su hijo, y cada vez que un posible acuerdo de tregua para liberar a los rehenes no se concretaba "se le rompía el corazón".

"Perdió 20 kilos, no podía soportarlo. Se encerraba en sí mismo y no quería ver a la gente. Todos estábamos preocupados por Yossi, pero él no se comunicaba con nadie", concluyó.

Almog se enteró de la muerte de su padre cuando se reencontró con su familia en el hospital al que fue trasladado tras su rescate.