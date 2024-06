Inicia la segunda fase de ejercicios de fuerzas nucleares de Rusia y Bielorrusia

Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Bielorrusia han iniciado la segunda fase de ejercicios destinados a la preparación conjunta para el uso de armas nucleares no estratégicas, comunicó este martes el Ministerio de Defensa ruso.

De acuerdo con Defensa, las maniobras tienen como objetivo "mantener la preparación del personal y el equipo de las unidades para el uso en combate de armas nucleares no estratégicas de Rusia y Bielorrusia con el fin de garantizar incondicionalmente la soberanía y la integridad territorial del Estado de la Unión".

Recordó que la primera fase del ejercicio, que tuvo lugar el mes pasado, incluyó entrenamiento práctico sobre la preparación y el uso de sistemas de misiles táctico-operativos Iskander, así como misiles hipersónicos Kinzhal.

Previamente, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, afirmó que los ejercicios militares conjuntos con Rusia se celebran en preparación para no "perder el golpe". "No estamos haciendo nada especial. Nos estamos preparando, nos estamos entrenando, tenemos que estar listos. El mundo es inestable, es peligroso. No podemos perder este golpe como lo hicimos a mediados del siglo pasado", subrayó.