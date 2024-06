Filipinas prepara su Ejército ante "cualquier eventualidad" entre Taiwán y China

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, instó al Ejército de su país a prepararse ante "cualquier eventualidad" en medio de las amenazas externas "más preocupantes", acentuadas por el recrudecimiento de las tensiones entre China y Taiwán.

Durante una visita este lunes a la 5ª División de Infantería del Ejército filipino, en la provincia de Isabela, Marcos pronunció un discurso a las tropas en el que advirtió que la "proximidad de Filipinas a Taiwán la sitúa en el área de interés de China", destacando la importancia de que la parte norte del país esté "bien preparada para cualquier eventualidad".

"Por eso, la amenaza externa ahora se ha vuelto más pronunciada, se ha vuelto más preocupante. Y es por eso que tenemos que prepararnos", indicó el mandatario. "Esa es la misión que tienen ante ustedes. Ahora tienen dos misiones, mientras que antes era solo la seguridad interna", añadió.

No obstante, Marcos aseguró que Filipinas no buscará adueñarse de territorios y se preparará solo para la defensa de su soberanía, al tiempo que participará en diversos esfuerzos para mantener la paz en la región.

"No estamos intentando tomar territorios. No estamos tratando de redibujar las líneas del territorio soberano, la Zona Económica Exclusiva, la línea de base", afirmó. "No vamos a cambiar nada, ni siquiera una pulgada. Pero tampoco permitiremos que nos arrebaten nuestro territorio", añadió.

Tensiones regionales

El mes pasado China llevó a cabo los ejercicios militares 'Joint Sword-2024A', que durante 2 días desplegó en torno a Taiwán como "fuerte castigo" para quienes buscan "la independencia" de la isla, que el gigante asiático reclama como parte de su territorio.

Las maniobras, en las que participaron la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y las tropas de misiles, englobaron el estrecho de Taiwán, el norte, sur y este de la isla, así como las islas Kinmen, Matsu, Wuqiu y Dongyin, que se sitúan más cerca de la costa continental china, pero que se encuentran bajo administración taiwanesa.

Asimismo, Pekín y Manila han intensificado sus enfrentamientos, derivados de una larga historia de disputas territoriales marítimas en el mar de la China Meridional, que en los últimos meses han provocado repetidos choques entre sus buques cerca de las islas en disputa.