Lavrov hace balance de la reunión de los cancilleres de los BRICS

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que resume los resultados de la primera reunión de cancilleres de los países miembros del BRICS y BRICS+ desde la ampliación del bloque, que se ha celebrado en la ciudad rusa de Nizhni Nóvgorod.

"Multipolaridad es un proceso histórico que no puede detenerse"

Al ser preguntado sobre la transición de un mundo unipolar al multipolar, Lavrov afirmó que la multipolaridad es "un proceso histórico que no puede detenerse", pese a los intentos de Occidente de frenarlo para "prolongar su hegemonía, que se proclama como el principal objetivo de EE.UU. y sus aliados". "No dudan en afirmar que no se puede permitir que cambie el orden mundial en el que los estadounidenses, la OTAN y la Unión Europea desempeñan el papel principal", señaló.

Según el canciller ruso, los participantes de la reunión expresaron su actitud negativa hacia las acciones de Occidente, "haciendo hincapié en el carácter destructivo de la política egoísta de proteccionismo comercial aplicada por EE.UU. y sus aliados".

"Es inaceptable sacrificar a cientos de personas inocentes"

Se pidió a Lavrov que comentara el ataque israelí contra el campamento de refugiados palestinos de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, en la que fueron rescatados cuatro rehenes israelíes a costa de la vida de más de 250 civiles palestinos.

Subrayando que Rusia y el BRICS condenan los métodos que Israel ha adoptado como respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado, el canciller afirmó que es "inaceptable" que para "salvar a personas inocentes haya que sacrificar a cientos y cientos de otras personas que son inocentes".

"Viento de cambio"

Durante la primera jornada del evento, el jefe de la diplomacia rusa señaló que el grupo, que mantiene los principios de "cooperación igualitaria, respeto mutuo, actitud abierta, pragmatismo, solidaridad y consenso", está "impulsado por el viento de cambio y su papel en la solución de los problemas mundiales solo aumentará".

Lavrov también destacó que los miembros del BRICS están llevando a cabo un "trabajo activo" para ejecutar las decisiones tomadas en la cumbre que tuvo lugar en Johannesburgo en 2023.

En particular, el bloque se esfuerza para "mejorar el sistema monetario y financiero internacional y desarrollar una plataforma para las transacciones en monedas nacionales en el comercio mutuo". "Nuestra agenda es amplia. Abarca cuestiones que influirán directamente en el futuro orden mundial y en la formación de sus justos fundamentos", enfatizó.

