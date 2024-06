Asesino serial chileno confiesa dos nuevos crímenes 28 años después

Osvaldo Basso, fiscal jefe de Villa Alemana (Valparaíso, Chile), informó a los medios locales el pasado viernes que han desenterrado los cadáveres de dos nuevas víctimas del asesino serial confeso Hugo Bustamante. El crimen supuestamente ocurrió en 1996, según reveló el propio autor a una periodista durante una entrevista realizada en la cárcel y que fue difundida el día anterior por el sitio Ciper.

Tras su confesión, Basso explicó que la Policía de Investigaciones se dirigió a la vivienda de Bustamante para corroborar los hechos.

La periodista Ivonne Toro realizó varias entrevistas a Bustamante durante la preparación de un libro sobre el caso de la violación, homicidio y descuartizamiento de su hijastra, la adolescente Ámbar Cornejo, en julio de 2020. Por este crimen, en el que también participó la mamá de la menor, el hombre se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Rancagua donde cumple cadena perpetua.

Un psicópata autopercibido

"Sí, cuando estoy frente al espejo y me estoy afeitando, estoy frente a un psicópata, y me pregunto ¿por qué la rabia fue más fuerte que el raciocinio?, ¿qué pasa con esta persona?, ¿qué hay en mi mente? Y no me gusta la respuesta", comentó Bustamante durante la entrevista.

Cuatro años antes del asesinato de Ámbar, el atacante había salido en libertad condicional tras cometer dos homicidios en 2005. En ese momento fue condenado a 27 años por el asesinato y posterior descuartizamiento de su pareja, Verónica Vásquez, de 49 años, y del hijo de ella, Eugenio Honorato, de solo 9 años de edad, cuyos cuerpos ocultó en un tambor.

La nueva revelación

Toro señaló que en las últimas entrevistas le preguntó al criminal si había matado a más personas y este mencionó a Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez como "un regalo". Luego de varios meses de indagaciones ella logró constatar que los nombres correspondían a los de dos personas que estaban desaparecidas desde 1996. Según una hija de Hinojosa, Bustamante habría sido la última persona en verlos con vida tras llevarlos a su domicilio. Sin embargo, en aquel momento el asesino múltiple no admitió ninguna responsabilidad. Tiempo después, la causa fue archivada.

Recientemente, Bustamante le contó a un oficial de Gendarmería en la cárcel, que colabora con la periodista, que había tenido participación en dos homicidios y le entregó la ubicación exacta de los cuerpos desaparecidos.