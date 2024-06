EE.UU. vigilará los buques militares rusos que se dirijan a Cuba

Los buques de la Armada de EE.UU. realizarán la vigilancia de un destacamento naval ruso formado por tres buques y un submarino de propulsión nuclear que llegará a Cuba este miércoles, informó CBS News, citando a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

De acuerdo con el medio, en la vigilancia del submarino participarán dos destructores estadounidenses y dos buques que remolcan equipos de sondeo detrás de ellos, mientras que otro destructor y un cúter de la Guardia Costera seguirán de cerca a otros tres buques rusos.

"Es evidente que están mostrando su descontento por lo que estamos haciendo para Ucrania. Así que vamos a vigilarlo, vamos a monitorearlo, no es algo inesperado. Pero no prevemos, no esperamos que haya una amenaza inminente o cualquier amenaza en absoluto a la seguridad nacional estadounidense en la región, en la región del Caribe, o en cualquier otro lugar", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a CBS News.

A finales de semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba anunció que el destacamento naval de la Armada rusa, compuesto de la fragata Admiral Gorshkov, el buque petrolero Akadémik Pashnin, el remolcador de salvamento Nikolái Chiker y el submarino Kazán, llegará al puerto de la Habana y permanecerá allí hasta 17 de junio.

La Cancillería señaló que "ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en el país no representa una amenaza para la región".