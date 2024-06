Un cura y feligreses entonan cántico contra Milei en plena misa (VIDEO)

Una nueva polémica se ha generado en Argentina, luego de que se publicara un video en el que se oye cantar a un cura y a feligreses arengas contra el presidente de ese país, Javier Milei, en plena misa.

La escena se registró en la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires, reseña TN.

"La patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende, no se vende", cantan el sacerdote y los asistentes a la misa.

La escena fue registrada en la Iglesia Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, durante una misa en homenaje a Nora Cortiñas. https://t.co/zoXDQnIa6dEl cura levantó el cáliz, la hostia, empezó a cantar y los fieles los acompañaron de pie y con palmas. pic.twitter.com/2zbz1HHhbg — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 11, 2024

Posteriormente, se escucha decir al cura: "Amamos la patria, amamos la humanidad, y sean para nosotros pan de vida y bebida de salvación".

De acuerdo con el mencionado medio, la misa se realizó el pasado domingo en homenaje a Nora Cortiñas, cofundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, así como de Víctor Ernesto, hijo del nobel Adolfo Pérez Esquivel. Ambos fallecieron a fines de mayo pasado.

Reacciones

En las redes sociales hay mensajes a favor y en contra de esta acción, que se da cuando en el país se aplica un severo plan de ajuste por parte de Milei.

"Exacto, la patria no se vende. Maravilloso que la Iglesia este con el pueblo que sufre el atropello de la ultraderecha en nuestro país", escribió una usuaria de X al respecto.

Mientras, otro opinó: "Tienen que sacarle todo a la iglesia, que los mantenga el papa".

A finales de mayo, sacerdotes de la Iglesia Católica y organizaciones sociales de Argentina pidieron la renuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el escándalo de la retención de alimentos destinados a comedores comunitarios.

Francisco 'Paco' Olveira y Rodolfo Viano, referentes de Curas en la Opción por los Pobres (COOP), señalaron que es "necesaria e imprescindible" la salida de la funcionaria por ese caso, que motivó la dimisión del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre