"Todavía no soy yo misma": primera ministra danesa se pronuncia tras la agresión sufrida

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, habló este martes de los resultados en las elecciones al Parlamento Europeo y sobre su estado tras la agresión que padeció el viernes pasado en el centro de Copenhague.

"Todavía no soy yo misma, estoy haciendo mi trabajo como primera ministra y siempre quiero hacerlo", dijo a la radiotelevisión pública danesa DR. "Pude hacerlo durante el fin de semana, pero no como lo hago habitualmente", confesó.

La entrevista es la primera luego del ataque, perpetrado en una céntrica plaza de la capital, que le provocó un "leve latigazo cervical", como informaron medios locales al día siguiente.

La mandataria aseguró que había recibido amenazas en redes sociales, pero no esperaba que se materializaran. "Es muy intimidante que haya alguien que cruce el último límite físico", comentó. Al mismo tiempo, aclaró que no piensa cambiar sus planes: "No hay nada que me haya hecho pensar si todo vale la pena".

Comicios a la derecha

Aunque Dinamarca resistió la ola de la ultraderecha del domingo, cuando fuerzas extremistas experimentaron un auge en el Parlamento Europeo, la primera ministra mostró autocrítica.

"Hay algo en este Gobierno y en algunas áreas donde grandes sectores de la población no creen que estemos donde debemos estar. Nos lo tomamos en serio", afirmó Frederiksen citada por Berlingske.

En Dinamarca el Partido Socialista Popular se erigió como la primera fuerza, mientras que los socialdemócratas, que Frederiksen encabeza, terminaron en segundo lugar.

Ante esto, la primera ministra anticipó cambios, pero no dio detalles.