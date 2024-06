"Su mandato ha expirado": Diputados alemanes cuestionan la legitimidad de Zelenski

Dos partidos alemanes se negaron este martes a escuchar el discurso de Vladímir Zelenski en el Bundestag (Parlamento alemán), cuestionando la legitimidad de su Gobierno y oponiéndose a su deseo de ganar en el campo de batalla y "sin compromisos", en vez de negociar con Rusia, informan medios locales.

Los diputados de la Alternativa para Alemania y la Alianza Sahra Wagenknecht abandonaron la sala del Parlamento antes del discurso del líder del régimen de Kiev. Los líderes del primero de esos partidos, Alice Weidel y Tino Chrupalla, afirmaron en un comunicado que no quieren escuchar a "un orador con traje de camuflaje". "El mandato de Zelenski ha expirado. Ahora sólo está en el cargo como presidente de guerra y mendicidad. Pero Ucrania no necesita ahora un presidente de guerra, necesita un presidente de paz, que esté dispuesto a negociar para que cese la agonía y el país tenga un futuro", se destaca en el comunicado partidista.

Al mismo tiempo, Weidel y Chrupalla se pronunciaron contra el suministro de nueva ayuda a Ucrania, al asegurar que "los ciudadanos [de Alemania] están pagando más que suficiente" por la asistencia militar y financiera a Kiev. Según el partido, en lugar de enviar más armas, el Gobierno alemán "debe utilizar la diplomacia para promover la paz en Ucrania".

"Irresponsable"

Por su parte, la líder del segundo partido, Sahra Wagenknecht, consideró "irresponsable" la postura de Zelenski de no aceptar que pueda haber un compromiso con Rusia y plantear que la guerra sólo terminará cuando Ucrania gane en el campo de batalla. "La guerra solo puede terminar si hay compromisos y logros para ellos", agregó.

Además, Wagenknecht subrayó que su partido no quiere aplaudir todo el discurso de Zelenski y habría preferido celebrar un debate en el Bundestag, con presencia del líder del régimen ucraniano. "Nos hubiera gustado poder hablar, si hubiese habido la oportunidad de celebrar un debate en el Bundestag al nivel de Zelenski. Es decir, si hubiera habido un debate después de su discurso. Pero eso no formaba parte del plan. El plan era aplaudir la posición de Zelenski en el cargo. No queríamos ni queremos aguantar eso", afirmó la diputada.

El mismo partido publicó un comunicado en el que acusó a Zelenski de contribuir "a una espiral de escalada altamente peligrosa, al tiempo que está aceptando el riesgo de un conflicto nuclear de consecuencias devastadoras para toda Europa".

"Es vergonzoso e irrespetuoso"

En su discurso en el Parlamento alemán, Zelenski agradeció al canciller, Olaf Scholz, la ayuda prestada y dijo que creía en la victoria militar de Ucrania. El líder del régimen de Kiev no reaccionó de ninguna manera a la ausencia de diputados de los dos partidos. En cambio, Scholz criticó a los parlamentarios ausentes, calificando su comportamiento de "irrespetuoso".

"Es vergonzoso, es irrespetuoso, y uno se avergüenza de sí mismo", aseveró a su vez Katja Mast, secretaria de la bancada del Partido Socialdemócrata de Alemania en el Bundestag. Otros políticos alemanes también expresaron su indignación por la acción de los mencionados partidos.