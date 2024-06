Musk comenta el juicio contra Hunter Biden

El empresario afirmó que el hijo del presidente estadounidense debe estar en la cárcel, pero no por el "pseudo delito" relacionado con posesión de armas de fuego.

El empresario estadounidense Elon Musk comentó este martes el veredicto del jurado en el caso contra Hunter Biden, quien fue declarado culpable de los tres cargos federales imputados por delitos relacionados con posesión de armas de fuego.

Según el multimillonario, el hijo del presidente de EE.UU., Joe Biden, debe estar en la cárcel, pero no por el "pseudo delito" del que está acusado, sino por "dañar la integridad de Estados Unidos al aceptar sobornos a cambio de favores políticos".

De este modo respondió Musk al comentario del representante republicano Thomas Massie, que en su cuenta de X aseveró que "hay millones de consumidores de marihuana que poseen armas en este país, y ninguno de ellos debería estar en la cárcel por comprar o poseer un arma de fuego en contra de las leyes vigentes", por lo que Hunter tendría que ser encarcelado por otro delito.

"Las travesuras privadas de Hunter no son gran cosa, en mi opinión. Vive y deja vivir. Sin embargo, dañar la integridad y la credibilidad de EE.UU. es inaceptable, ya que deshonra al país", respondió Musk a una publicación en X, en la que se muestra un informe de 640 páginas sobre el ordenador portátil de Hunter, que documenta 459 delitos cometidos por la familia Biden y sus socios comerciales, incluyendo delitos empresariales, sexuales y de drogas.

El caso contra Hunter

Hunter se enfrentó a tres cargos. Dos de ellos corresponden a la acusación de que, al comprar un revólver Colt Cobra en octubre de 2018, supuestamente presentó un formulario en el que aseguró que no estaba consumiendo drogas ilegales. El tercer cargo indica que estaba en posesión de un arma de fuego mientras consumía narcóticos. Según la acusación y los documentos judiciales, Hunter tuvo el arma en su poder durante 11 días, antes de que su novia la tirara a un contenedor de basura porque estaba preocupada por su salud mental.

Hunter Biden puede enfrentar una pena máxima de 25 años en prisión, mientras que cada cargo conlleva además una multa máxima de 250.000 dólares. No obstante, los expertos destacan que las personas que no tienen antecedentes penales no suelen recibir la pena máxima.

De momento se desconoce la fecha en que se anunciará la sentencia. Hunter se convirtió en el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio en ser enjuiciado.