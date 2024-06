"Me van a tener que sacar muerto": Milei denuncia a la oposición que critica el ajuste fiscal

El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió este miércoles su política económica, que está basada en un duro recorte del gasto público, y afirmó que quienes lo critican forman parte de sectores que pretenden que termine antes su Gobierno.

"En el primer semestre vamos a terminar con un abultado superávit financiero, es decir, el déficit cero no se negocia de ninguna manera. Me van a tener que sacar muerto de la [Casa] Rosada [la sede del Gobierno] para lograr quebrar el déficit fiscal", afirmó al participar en el congreso económico Expo Efi realizado en Buenos Aires.

También afirmó que quienes cuestionan el ajuste son "un conjunto de brutos, chorros y delincuentes que lo único que quieren hacer es reventar el equilibro fiscal para voltear al Gobierno, es decir, unos destituyentes".

Discurso del Presidente Javier Milei en la edición 2024 de ExpoEFI. pic.twitter.com/GPbJ5gaDBK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024

Mientras Milei volvía a insultar a la oposición, en el Senado se discutía la Ley Bases, uno de los proyectos centrales de su Gobierno que no ha podido lograr que sea aprobado durante su primer semestre como presidente.

"Llevan seis meses todavía discutiendo la Ley Bases, eso hubiera hecho que el ajuste fuera menos doloroso, pero a la política eso no le importa, lo que menos le importa es la gente [...] es lo que vinimos a cambiar y es lo que los tiene tan violentos", acusó.

Milei aseguró que la aprobación de la Ley le permitiría realizar "la reforma del Estado más grande de la historia", ya que sería cinco veces mayor a la que aplicó el expresidente Carlos Menem (1989-1999).

"Estas reformas, si pasan, harían que Argentina escale en 90 puestos de libertad económica, pasaría a parecerse a países como Alemania y Francia, seria un avance notable pero no suficiente", dijo al reiterar que su objetivo es equipararse con Irlanda.

'Raros'

Por otra parte, el presidente defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien desde el mes pasado enfrenta un escándalo por las irregularidades y deficiencias alrededor del reparto de 5.000 millones de toneladas de alimentos destinados a los comedores populares.

"La ministra Pettovello fue castigada muy duramente [...] por terminar con los gerentes de la pobreza", dijo. "El Ministerio de Capital Humano está todo el tiempo torpedeado por este conjunto de delincuentes, un conjunto de chorros (ladrones) está moviendo parte de la agenda y les dan lugar esos delincuentes [...] Ahora patalean, inventan un montón de mentiras", dijo.

El mandatario presumió que, dado el nivel de ajuste que está aplicando y que ha incrementado drásticamente la pobreza, "tendría que estar todo volando en términos de desastre social" pero eso no ocurre gracias a la gestión de Pettovello.

"A veces los argentinos son muy raros, en especial los que dependen del sobre", señaló el mandatario al referirse a prácticas de corrupción en las que se recibe dinero de manera indebida y que suele adjudicarse principalmente a quienes trabajan en medios de comunicación.

"No son sólo los periodistas, hay supuestos intelectuales que pasean por los canales que dependen de los sobres. La casta no solo son los políticos ladrones sino también los empresarios prebendarios y los medios y periodistas ensobrados, pero también están los profesionales que son cómplices de estas aberraciones", expresó.

A pesar de las críticas, añadió, no va a modificar de ninguna manera su política económica.

"No creo en el gradualismo, para mí es solamente un mecanismo para que el ajuste sobre los delincuentes de la política sea más lento [...] Siempre estuve del lado del 'shock' y no iba a cambiar al estar de este lado del barco. Los programas de 'shock' siempre fueron exitosos y los gradualistas terminaron mal", dijo, a pesar de que los resultados de su primer semestre de gestión no son positivos.