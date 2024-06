Ñusta Picuasi: la joven ecuatoriana que cautiva las redes con su prodigiosa voz

La joven ecuatoriana Ñusta Picuasi, de raíces indígenas, se ha ganado un sitio de honor en las redes sociales, al cautivar a muchos con su prodigiosa voz.

Ella es oriunda de Otavalo, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador. Su nombre, Ñusta, significa 'princesa' en kichwa. Actualmente tiene 19 años y es la menor de 10 hermanos. Ayuda a sus padres, que se dedican a la agricultura y también a la artesanía, cuyos objetos comercializan en la Plaza de los Ponchos, una de las más grandes ferias al aire libre de Sudamérica.

Pero su nombre ya se conoce en todo el mundo gracias a las plataformas digitales, como TikTok, en donde ya cuenta con 1,5 millones de seguidores; más de 90.000 suscriptores en Youtube, así como más de 500.000 y 444.000 en otras redes sociales.

Pasión

"Mi pasión por la música empezó desde niña, porque tengo a mis hermanos que son músicos, entonces gracias a ellos como que me dieron esas ganas de dar pasos en la música", dice Picuasi, en entrevista con RT.

Cuenta que comenzó cantando canciones cristianas e imitando a sus hermanos. En 2016, cuando terminó la etapa primaria pasó a estudiar en un colegio con bachillerato en música. "Ahí aprendí lo que son los instrumentos, clases como armonía, composición, entonces eso sí me ayudó, la parte de la instrumentación, pero de ahí lo del canto sí ha sido más empírico", enfatizó.

En las redes sociales empezó en 2020 haciendo 'covers' para la cuenta de YouTube de un hermano; y al año siguiente abrió sus propios perfiles en esas plataformas.

Relata que uno de sus primeros videos virales en TikTok fue con una canción del artista estadounidense Charlie Puth; luego se viralizaron también sus publicaciones cantando éxitos de Adele o Bruno Mars, así como de Shakira en kichwa.

Esos 'covers' en esa lengua indígena los preparó con la ayuda de su papá y de sus hermanos que, dice, hablan "mucho mejor" el kichwa que ella. Una de sus motivaciones para hacerlo fue la "curiosidad" de la gente en las redes sociales por escuchar las canciones en otro idioma, cosa que le hacían saber en los comentarios.

Uno de sus sellos distintivos es que en sus videos aparece ataviada con vestimenta indígena, que ha usado siempre, gracias a que sus padres le han inculcado el valor de su cultura. "Eso lo llevo como muy dentro de mi corazón, y sí, eso quiero llevarlo por siempre, porque siento que también esa es una de las cosas que a mí me caracteriza", manifiesta la joven.

Retos

Picuasi también ha aceptado los difíciles retos que le ponen sus seguidores en TikTok. Por ejemplo, cantó 'Vírgenes de sol', que solía interpretar con mucho virtuosismo la soprano peruana Yma Sumac (1922-2008); las bandas sonoras de las películas 'Interstellar' (Interestelar) o 'Gladiator' (Gladiador), de Hans Zimmer, así como de la serie 'Games of Thrones' (Juego de Tronos).

La maestra de canto y 'youtuber' Ceci Dover ha elogiado el don musical de Picuasi. "Tiene un rango vocal muy extenso. Ella maneja la sexta octava sin ningún tipo de problemas", dijo en uno de sus videos.

"Es para que te explote la cabeza [...] No hay canción en el mundo que se le resista, ha intentado en otros idiomas, ha intentado en francés, lo intenta en inglés, intenta hasta rock", agregó Dover.

Sobre esa reacción de Dover, Picuasi comentó en la entrevista: "Me causó una alegría, porque yo con mi hermano, que también es músico, cuando estudiábamos en el colegio desde niños, veíamos los videos de Ceci, entonces como que también aprendí a cantar con los tutoriales que hacía Ceci explicando técnica vocal".

Música propia

Además de cantar, Picuasi toca la guitarra, el bajo y el piano, siendo este último el instrumento que más le gusta. La joven otavaleña ahora apuesta por música propia. Recientemente lanzó dos sencillos: 'Mi corazón' y 'Vida mía'.

Con ello, Picuasi está comenzando su carrera artística como cantautora de música y estilo pop, que es el género musical que le atrae. El trabajo de estos dos sencillos también ha sido en conjunto, sus hermanos la ayudaron con los videos y la masterización.

La joven, que ya ha hecho algunas presentaciones en vivo, deja claro que, de momento, aún no vive de la música, pero es su anhelo.

"La música sí me ha ayudado mucho, a veces económicamente, pero aún no ha sido esa parte de vivir al 100 % de la música [...] A futuro me gustaría cumplir este sueño que tengo desde niña, que es vivir de la música", agregó, reconociendo que lleva poco tiempo desde que comenzó esta aventura en las redes sociales.

