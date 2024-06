"Que le cuenten cómo terminó Terminator": Senador responde a Milei, quien dijo venir de "un futuro apocalíptico"

Tras un intenso debate previo a la aprobación de la Ley Bases en el Senado argentino, el congresista José Mayans, de Unión por la Patria, arremetió contra el presidente Javier Milei, después de que este se comparara con Terminator.

Durante una entrevista la semana pasada en el programa 'Honesty' del canal estadounidense The Free Press, el mandatario justificó las acciones de su gobierno afirmando que, al igual que el icónico personaje de Hollywood interpretado por Arnold Schwarzenegger, él también procede de un "futuro apocalíptico".

"Lo que estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que suelo decir es que vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de 'Terminator'", aseguró.

"Le contaron mal el final de las películas"

Sin embargo, las declaraciones de Milei no terminaron de convencer al senador Mayans, quien afirmó que al presidente "le contaron mal el final de las películas". "Dice que es Terminator, pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator", comentó al finalizar su ponencia.

"El primero termina con la cabeza aplastada. Se ve que no vio bien. En realidad, Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal. Alguien que le cuente cómo terminó el primer Terminator: Sarah Connor lo mató. Una mujer le revienta la cabeza", recordó el congresista sobre la película 'The Terminator' ('El exterminador') de 1984.

"El segundo termina derretido. Y el tercer Terminator, que es la modelo avanzada, la mujer, no sé si es Karina [Milei] o quién, cómo viene la mano, como viene el guion acá, terminan aplastados. La mujer Terminator y el varón Terminator", añadió en medio de las risas de los legisladores.

El Senado respalda a Milei

Mientras tanto, violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden se han registrado esta semana en las afueras del Congreso de Argentina tras la aprobación, por el Senado, del proyecto de la Ley Bases, una extensa iniciativa que impulsa el gobierno de Milei con el objetivo de profundizar el ajuste y desregular la economía.

Ante los disturbios, el Gobierno argentino acusó a los manifestantes que protestaban contra la ley de intentar "perpetrar un golpe de Estado", según un comunicado publicado en X por la oficina del presidente Milei.

En el texto, felicitó "a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo" a los ciudadanos –que tachó de "grupos terroristas"– que manifestaron su disidencia contra la política oficial.