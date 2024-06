Cualquier futuro presidente de EE.UU. podría retirarse del acuerdo de seguridad con Zelenski

Donald Trump, en caso de que gane las presidenciales este otoño, o cualquier futuro presidente de EE.UU. podría retirarse del acuerdo ejecutivo de cooperación para 10 años —que este jueves tienen planeado firmar Joe Biden y Vladímir Zelenski en la cumbre del G7 en Italia— porque no es un tratado y no será ratificado por el Congreso de EE.UU., informa The Washington Post con referencia a varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo la condición de anonimato.

Además, según los datos proporcionados por estas fuentes, dicho acuerdo de cooperación entre Washington y Kiev tampoco prevé nuevos compromisos para la adhesión de Ucrania a la OTAN, ni compromete a EE.UU. a proporcionar sus tropas para garantizar la defensa si el suelo ucraniano es atacado. El pacto tampoco contiene una suma determinada que EE.UU. tendría que transferir al régimen de Kiev en calidad de apoyo, dicen las fuentes.

Compromisos de EE.UU. en el marco del pacto (según las fuentes):

En un plazo de 24 horas, organizar consultas de alto nivel con Ucrania si es atacada en el futuro.

El presidente de EE.UU. debería trabajar con el Congreso con el fin de ejecutar los acuerdos de seguridad con Kiev.

Seguir entrenando al Ejército de Ucrania.

Profundizar la cooperación en la industria de defensa.

Compartir más datos de inteligencia con el régimen de Kiev.

Contribuir a que Ucrania construya un poder disuasivo a largo plazo en diferentes dominios, incluido el aire, el mar y el cibernético.

Cabe mencionar que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, hablando con la prensa a bordo del avión presidencial este miércoles, afirmó que las "negociaciones con Ucrania han concluido" y el acuerdo se firmará este 13 de junio, pero su contenido será compartido con el público "a finales de esta semana".

"Nuestro objetivo aquí es sencillo. Queremos demostrar que EE.UU. apoya al pueblo de Ucrania y que estamos con ellos. Y que continuaremos ayudando a abordar sus necesidades de seguridad no solo mañana sino también en el futuro", sostuvo.

A finales de abril, el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró que Kiev y Washington estaban elaborando un acuerdo bilateral de seguridad que estableciera unos "niveles específicos" de cooperación en diferentes ámbitos, incluido el militar, para los próximos 10 años. En este contexto, Zelenski afirmó que dicho acuerdo "debe ser verdaderamente ejemplar y reflejar la fuerza del liderazgo estadounidense".