Alistan demanda contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional

La presidenta peruana, Dina Boluarte, será denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta violación sistemática de derechos humanos durante las protestas en su contra, anunció el exrepresentante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth.

En una entrevista con la emisora local Exitosa, el diplomático aseguró que "este asunto no da para más". Criticó que nadie se haya responsabilizado por las decenas de muertes registradas luego de las manifestaciones registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 El exrepresentante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, anunció que la presidenta de la República, Dina Boluarte, será denunciada ante la Corte Penal Internacional por presunta violación sistemática de los derechos humanos durante su gobierno.📻 95.5 FM… pic.twitter.com/hAxhTrNNzr — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2024

Forsyth, junto a otro grupo de personas, presentará la demanda próximamente. "Esperamos que la mano de la justicia se extienda entre todos los países miembros de la CPI", declaró.

"Esta denuncia no tiene precedentes. Nunca un presidente peruano ha sido denunciado ante esa corte de justicia, que esperamos que emita, ojalá pronto (...) una medida cautelar y acoja la denuncia que nos proponemos presentar", añadió.

Respuesta

Por su parte, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado por la prensa local e indicó que la base de la demanda es la "absoluta ignorancia".

"En este país no solamente no hubieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos como consecuencia de las violentas protestas (…) sino que además, algo muchísimo más grave, pretender llevar a la CPI a la presidenta por estos hechos, por supuesto que no tiene ningún fundamento", dijo.